Karoline Leavitt anuncia que dejará su puesto como secretaria de Prensa para pasar más tiempo con su familia

Publicado por Joaquín Núñez 12 de agosto, 2026

Karoline Leavitt anunció que dejará su puesto como secretaria de Prensa de la Casa Blanca. La joven funcionaria dio a luz recientemente por segunda vez, por lo que argumentó necesita pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, Leavitt confirmó que seguirá trabajando para el presidente Donald Trump como asesora.

Leavitt fue madre por segunda vez en mayo y se ausentó temporalmente de su cargo. Durante su ausencia, diferentes funcionarios asumieron sus funciones. Entre ellos estuvieron el secretario de Estado Marco Rubio e incluso el vicepresidente JD Vance. Volvió al trabajo a mediados de julio, para luego anunciar su partida definitiva de la Administración Trump.

"Ser madre y dar la bienvenida a un nuevo bebé mientras trabajo en uno de los empleos más exigentes del mundo ha sido, por decir lo menos, la etapa más gratificante y a la vez más desafiante de mi vida", expresó Leavitt en su cuenta de X.

"La verdad es que, desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en lo más profundo de mi corazón que no puedo ser la mejor mamá que mis dos hijos pequeños merecen mientras dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que exige el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca —y es por eso que, finalmente, he tomado la decisión agridulce de dejar la Casa Blanca y emprender un nuevo capítulo en mi vida", añadió.

A su vez, la funcionaria le agradeció al presidente Trump y a los miembros del gabinete. Describió su tiempo en el Gobierno como "el honor y la aventura de mi vida".

Después de graduarse de la universidad, Leavitt aceptó trabajar en la Oficina de Prensa de la Casa Blanca, entonces dirigida por Kayleigh McEnany. Después de enero del 2021, fue contratada para el equipo de comunicación de la congresista Elise Stefanik.

En 2022 intentó llegar a la Cámara de Representantes por el primer distrito electoral de Nuevo Hampshire, pero fue derrotada por el demócrata Chris Pappas en las elecciones generales.

Fue portavoz del super PAC MAGA Inc., de Trump y posteriormente se unió a su campaña de 2024. Tras derrotar a Kamala Harris, el republicano anunció que Leavitt serviría como secretaria de Prensa, cargo que ejerce hasta la actualidad.

Trump despidió a Leavitt en Truth Social

El presidente despidió a Leavitt en su cuenta de Truth Social, donde destacó su trabajo y confirmó que seguirá con él como asesora.

"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, ¡una decisión que comprendo y respeto plenamente!", escribió el presidente.

"Karoline ha sido una de las mejores secretarias de Prensa de la Casa Blanca en la historia de ese cargo. ¡Gracias, Karoline, por un trabajo bien hecho!", añadió.