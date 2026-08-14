Nuevo informe: dos agencias federales destinaron dinero de los contribuyentes a organizaciones benéficas vinculadas al terrorismo

Publicado por Ashe Short - Just The News 14 de agosto, 2026

Dos agencias federales destinaron dinero de los contribuyentes a organizaciones benéficas vinculadas al terrorismo, según revelan nuevos informes.

El Departamento de Estado colaboró con World Vision para distribuir 2.000 millones de dólares en ayuda exterior para la salud a nivel mundial, a pesar de que un tribunal israelí condenara al director de operaciones de la filial de esta organización sin ánimo de lucro en Gaza por enviar hasta 50 millones de dólares a Hamás en 2022. Por otra parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) proporcionó casi 80 millones de dólares a 14 organizaciones vinculadas al terrorismo y al extremismo.

El HHS y las organizaciones terroristas alineadas con el CAIR

El Middle East Forum (MEF) informó recientemente informó de que 14 organizaciones extremistas y vinculadas al terrorismo, lideradas por el CAIR, recaudaron casi 80 millones de dólares del HHS a través de las subvenciones para el reasentamiento de refugiados, la salud y la renovación de mezquitas. A través de este fondo, la sección de California del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) fue la que más recibió de todos los grupos islamistas, al recaudar 42,2 millones de dólares en financiación del HHS para prestar servicios jurídicos y sociales a refugiados afganos.

"Todas las contribuciones y subvenciones que recibe CAIR-CA se declaran y contabilizan íntegramente, y se utilizan estrictamente para los fines previstos, estando sujetas a rigurosas auditorías e informes internos y externos. Esta transparencia es la razón por la que tanto los financiadores privados como los públicos han colaborado con nosotros y siguen haciéndolo", declaró CAIR-CA a Just the News en un comunicado. "Estamos orgullosos de servir y defender los derechos de los musulmanes estadounidenses y de los inmigrantes, comunidades que enriquecen enormemente a nuestra nación y contribuyen a su éxito económico".

CAIR tiene un largo historial de vínculos con el terrorismo, tal y como The National Review ha informado. Puede que la organización no lance bombas, pero tiene un historial con Hamás, un grupo terrorista designado como tal por el Gobierno de EEUU, ya que aceptó dinero de un grupo de fachada de Hamás y recaudó fondos para ese mismo grupo tras el 11-S.

Desde 2009, CAIR incluye en su página web la siguiente declaración: "Condenamos de forma inequívoca todos los actos de terrorismo, ya sean perpetrados por Al Qaeda, el IRA Auténtico, las FARC, Hamás, ETA o cualquier otro grupo designado por el Departamento de Estado de EEUU como "organización terrorista extranjera"".

En 2004, el CAIR llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda que él mismo había iniciado, al tiempo que reconocía que las declaraciones realizadas por un grupo contrario al CAIR eran ciertas, entre ellas que el CAIR es una organización de fachada que apoya el terrorismo y que recibe fondos de terroristas, y que la organización tiene vínculos con terroristas islámicos y fue fundada por ellos.

Además, al menos siete miembros de la junta directiva o del personal de CAIR han sido detenidos, imputados, se han declarado culpables o han sido condenados por delitos de terrorismo, o se les ha denegado la entrada en EEUU debido a delitos de terrorismo. CAIR también fue señalada de forma notoria como un "cómplice no imputado" por los fiscales federales en una conspiración criminal para proporcionar apoyo financiero a Hamás. Esto llevó al FBI a poner fin a los contactos con CAIR por temor a sus vínculos terroristas. CAIR no respondió a una consulta de Just the News antes del cierre de esta edición.

Otros grupos que recibieron financiación del HHS incluyen la rama humanitaria del Círculo Islámico de Norteamérica (ICNA), ICNA Relief, que recaudó 10,6 millones de dólares, al tiempo que representaba a la rama estadounidense de un grupo islamista que ha provocado actos de violencia en el sur de Asia. La sección de Sacramento de la Sociedad Musulmana Americana (MAS) recibió 90. 000 dólares para promover la alfabetización sanitaria de las mujeres, a pesar de que la MAS fue calificada como "brazo manifiesto de la Hermandad Musulmana en Estados Unidos" por un tribunal federal de apelación. La Hermandad Musulmana es conocida por defender la mutilación genital femenina, una práctica bárbara respaldada por las sociedades de mayoría musulmana.

Otra organización, Dar Al-Hirjah, recibió 340. 000 dólares en subvenciones secundarias del HHS para promover las vacunas contra el coronavirus. Dar Al-Hirjah es una mezquita del norte de Virginia que ayudó a dos de los secuestradores del 11-S encontrar alojamiento.

Cinco de las organizaciones que recibieron fondos del HHS eran grupos extranjeros, que se repartieron un total de 14 millones de dólares. Entre ellas se encontraba una empresa de sondeos con vínculos con la Yihad Islámica Palestina y una universidad de África Occidental con un historial de agresiones por parte de turbas homófobas contra estudiantes sospechosos de ser homosexuales, que recibió fondos para estudiar a hombres musulmanes homosexuales con VIH.

El informe del MEF reveló que el 87 % de la financiación se aprobó bajo la administración Biden.

"Washington tomó a las personas más vulnerables del planeta, refugiados que huyeron de los talibanes, y los entregó en manos de las organizaciones con mayor probabilidad de radicalizarlos", afirmó Gregg Roman, director ejecutivo de el Middle East Forum. "Eso no es compasión. Es una vía de reclutamiento construida con fondos públicos, y todos los funcionarios que firmaron estas subvenciones son responsables de ello".

El Departamento de Estado y World Vision

Según el Jewish News Syndicate informó, la Comisión de Finanzas del Senado investigó a World Vision en 2019 y descubrió que, en 2014, la organización benéfica transfirió una subvención secundaria de 125. 000 dólares, respaldada por la USAID, a la Agencia Islámica de Ayuda, a la que el Departamento del Tesoro sancionó en 2004 por sus vínculos con el terrorismo.

A la Agencia Islámica de Ayuda Humanitaria, también conocida como la Agencia Islámica de Ayuda Humanitaria de África y la Agencia Islámica Americana de Ayuda Humanitaria (IARA), así como a cinco de sus altos cargos, se les bloquearon sus cuentas en EEUU, al igual que sus fondos y activos en el país.

En el momento en que se impusieron las sanciones, el Departamento del Tesoro informó de que las oficinas internacionales de la IARA proporcionaban apoyo financiero directo a Osama bin Laden y cooperaban con el líder terrorista de Al Qaeda para recaudar y gastar fondos adicionales. Al parecer, la IARA colaboraba con un instituto controlado por bin Laden que prestaba asistencia a los combatientes talibanes.

Algunas "agencias de ayuda islámicas" se han declarado culpables

En 2016, la Agencia Islámica Americana de Ayuda Humanitaria cerró después de que la organización admitiera ante un tribunal federal que había proporcionado ilegalmente 1,4 millones de dólares a Irak, violando las sanciones de EEUU, según informó Associated Press informó en aquel momento. Un representante de la organización se declaró culpable en Jefferson City, Misuri, donde la organización tenía su sede, de conspirar para infringir la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacionales. La organización también se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de un cargo de obstrucción a la aplicación de las leyes fiscales.

A pesar de su historial, el Departamento de Estado anunció a principios de este mes que se asociaría con World Vision y otras organizaciones para proporcionar asistencia sanitaria y humanitaria a nivel mundial a los países que lo necesiten.

"Este anuncio histórico supone la mayor asignación de ayuda exterior en materia de salud global a organizaciones religiosas en más de 20 años", señalaba el comunicado. "Subraya el compromiso de la Administración Trump de colaborar con organizaciones que demuestran la fe en la acción y han demostrado su capacidad para prestar asistencia sanitaria y humanitaria en los entornos más difíciles del mundo".

Sin embargo, un alto cargo de la Administración Trump declaró a JNS que "World Vision está gravemente comprometida por sus vínculos con terroristas islamistas y una agenda radical de izquierda sobre el cambio climático", y cuestionó la decisión de asociarse con ellos para distribuir miles de millones de dólares de los contribuyentes.

El Departamento de Estado, sin embargo, desmintió cualquier insinuación de que la Administración Trump estuviera permitiendo que la ayuda exterior se desviara hacia organizaciones terroristas.

"Cualquier insinuación de que la Administración Trump está permitiendo el desvío de la ayuda exterior estadounidense hacia organizaciones vinculadas al terrorismo carece de fundamento", declaró un portavoz a JNS.

"Ninguna administración ha exigido más responsabilidades a Hamás y a otras organizaciones terroristas islamistas radicales que la administración Trump", añadió el portavoz.

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