Punto por punto: las 14 claves del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán

Publicado por Joaquín Núñez 17 de junio, 2026

La Administración Trump llegó a un acuerdo inicial con Irán para firmar un alto el fuego de 60 días el próximo viernes. Entre otras cosas, la hoja de ruta incluye la apertura gradual del estrecho de Ormuz, el no desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, el levantamiento de sanciones y un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para el régimen iraní.

Luego de que inicialmente se filtraran los puntos de un supuesto acuerdo, un funcionario de la Casa Blanca leyó el memorándum de entendimiento de 14 puntos, el cual daría lugar a los citados 60 días de alto el fuego. Durante ese plazo, ambas partes buscarán negociar un acuerdo definitivo que cierre el conflicto que empezó el pasado 28 de febrero.

En términos generales, el acuerdo apunta a garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares y asegurar la libre navegación por el estrecho de Ormuz. A cambio, Teherán obtendría alivio económico mediante el levantamiento gradual de sanciones, la liberación de activos congelados y la posibilidad de recuperar sus exportaciones petroleras.

Los 14 puntos del acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán

Según el alto funcionario estadounidense, el conflicto podría reanudarse en caso de que se viole alguno de los puntos del entendimiento: “Se podría decir que el memorando de entendimiento es definitivo, pero cualquiera de las partes puede retirarse en cualquier momento hasta que se alcance un acuerdo vinculante y completo”.

1- Fin inmediato de las hostilidades

Estados Unidos, Irán y sus respectivos aliados pondrán fin de manera inmediata a todas las operaciones militares vinculadas al conflicto. Además, ambas partes se comprometerán a no iniciar nuevas acciones armadas ni amenazar con el uso de la fuerza mientras avancen las negociaciones.

El acuerdo también extenderá el alto el fuego a otros escenarios de la guerra, incluido Líbano.

2- Compromiso de respetar la soberanía de ambos países

Estados Unidos e Irán se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial del otro, así como a abstenerse de intervenir en asuntos internos que puedan afectar la estabilidad política de cada país.

3- Negociación de 60 días

El memorándum establece un período de 60 días para que Washington y Teherán negocien un acuerdo definitivo. Durante ese tiempo, ambas partes buscarán resolver las diferencias pendientes sobre seguridad, sanciones y el programa nuclear iraní, aunque el plazo podrá ampliarse si existe consenso entre los negociadores.

4- Fin gradual del bloqueo naval estadounidense

Estados Unidos comenzará a levantar de inmediato el bloqueo naval impuesto a Irán y deberá eliminarlo por completo en un plazo de 30 días. A cambio, el régimen iraní restablecerá progresivamente el tránsito marítimo y comercial afectado por el conflicto.

El memorándum también prevé que Washington retire sus fuerzas militares de las proximidades de Irán una vez que ambas partes alcancen un acuerdo permanente.

5- Irán reabrirá el estrecho de Ormuz al comercio internacional

En uno de los puntos centrales del acuerdo, el régimen iraní garantizará el paso seguro de los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante los 60 días de tregua y no cobrará tarifas por su utilización. Además, comenzará a retirar minas y otros obstáculos instalados durante el conflicto para restablecer la navegación normal.

El memorándum prevé que el tránsito comercial se recupere de forma gradual y vuelva a operar plenamente en un plazo de 30 días. El entendimiento también contempla conversaciones entre Irán, Omán y otros países del Golfo para definir el futuro funcionamiento y la administración de esta estratégica ruta marítima.

6- Un plan de 300.000 millones de dólares para reconstruir la economía iraní

El memorándum contempla la creación de un programa de reconstrucción y desarrollo económico para Irán de al menos 300.000 millones de dólares, financiado con apoyo de Estados Unidos y otros socios regionales. Durante los próximos 60 días, las partes deberán definir cómo funcionará el mecanismo encargado de administrar y supervisar esos fondos.

En adición, la Administración Trump se comprometerá a otorgar las licencias y exenciones necesarias para facilitar las transacciones financieras asociadas al proyecto.

7- Estados Unidos negociará el levantamiento de las sanciones contra Irán

Washington se compromete a negociar la eliminación gradual de las sanciones impuestas sobre Irán, incluidas las restricciones económicas estadounidenses y otras medidas internacionales vinculadas al programa nuclear iraní. El calendario y las condiciones para su implementación deberán definirse como parte del acuerdo definitivo.

Tanto Estados Unidos como Irán reconocen que el futuro de las sanciones será uno de los temas centrales de las negociaciones que se desarrollarán durante los próximos 60 días.

8- Irán renuncia al desarrollo de armas nucleares

El memorando también establece que Irán debe comprometerse a no desarrollar ni adquirir armas nucleares, uno de los principales objetivos perseguidos por Washington durante las negociaciones.

El documento prevé que las reservas de uranio enriquecido acumuladas por Irán sean sometidas a un proceso de neutralización bajo supervisión internacional, aunque los detalles deberán definirse en el acuerdo definitivo. El material será supervisado por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), actualmente dirigida por el argentino Rafael Grossi.

9- Ninguna de las partes podrá escalar el conflicto durante las negociaciones

Hasta que se alcance un acuerdo definitivo, Irán mantendrá sin cambios su programa nuclear y Estados Unidos no aplicará nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en Medio Oriente. El objetivo es evitar una escalada mientras continúan las negociaciones.

10-Washington flexibilizará las restricciones sobre el petróleo iraní

La Administración Trump permitirá que Irán reanude sus exportaciones de petróleo mediante la emisión de exenciones especiales. La medida también facilitará operaciones financieras, seguros y servicios de transporte vinculados al comercio energético iraní, incluso antes de que se alcance un acuerdo permanente.

11- Estados Unidos desbloqueará activos iraníes congelados en el exterior

La Administración Trump se comprometerá a permitir que Irán recupere el acceso a fondos y activos que permanecen congelados o sujetos a restricciones financieras. Durante las negociaciones, ambas partes definirán el mecanismo para liberar esos recursos y ponerlos nuevamente a disposición de las autoridades iraníes.

12- Un organismo supervisará que ambas partes cumplan lo pactado

El memorándum prevé la creación de un mecanismo de control destinado a verificar que tanto Washington como Teherán respeten los compromisos asumidos durante la tregua. La misma estructura también tendría la tarea de supervisar el cumplimiento de un futuro acuerdo permanente.

13- Las negociaciones avanzarán a medida que se cumplan los compromisos

Washington DC y Teherán solo abordarán los puntos pendientes del acuerdo definitivo después de que entren en vigor algunas de las medidas más importantes pactadas en esta primera etapa. El objetivo es generar confianza entre ambas partes mediante acciones concretas antes de cerrar los aspectos más sensibles de la negociación.

14-El acuerdo definitivo será respaldado por las Naciones Unidas

Estados Unidos e Irán buscarán que el acuerdo definitivo sea aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). De esta manera, los compromisos asumidos por ambas partes contarían con respaldo internacional y quedarían incorporados al marco jurídico de la ONU.