Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano AMLO, asegura que EEUU le revocó la visa

Publicado por Diane Hernández 14 de agosto, 2026

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aseguró el jueves que el Gobierno estadounidense revocó su visa para ingresar al país, una decisión que atribuyó a motivaciones políticas y por la que pidió explicaciones directamente al presidente Donald Trump.

El político mexicano hizo pública una carta dirigida a Trump en la que afirmó que la retirada de su visa se produjo sin que, según él, exista prueba alguna que lo vincule con “algún acto inmoral o delictivo”, según la AFP.

López Beltrán responsabilizó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quienes acusó de haber ordenado la medida. También calificó la actuación de ambos de “estilo hitleriano” y pidió al mandatario estadounidense que le aclarara si estaba al tanto de la decisión.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?”, preguntó López Beltrán a Trump, al tiempo que llegó a plantearle que destituyera a Rubio y Landau.

EEUU no ha explicado públicamente la decisión

Hasta el mediodía de este viernes 14 de agosto, ni el Departamento de Estado ni la Embajada de Estados Unidos en México habían publicado una explicación específica sobre la supuesta revocación de la visa de López Beltrán. La AFP indicó que había solicitado una reacción a la representación estadounidense sin obtener respuesta hasta la publicación de su información.

Además, las autoridades estadounidenses suelen mantener bajo confidencialidad los expedientes individuales de visas. La propia Embajada remite las consultas sobre casos específicos a sus unidades consulares.

Por tanto, hasta el momento, la revocación y las circunstancias que la rodean se conocen fundamentalmente a partir de la versión ofrecida por López Beltrán, mientras Washington no ha hecho pública la razón de la medida.

Dejó la dirección de Morena y busca llegar al Congreso

López Beltrán, de 40 años, dejó en mayo su cargo como secretario de Organización de Morena, el partido fundado por su padre, y busca competir por una diputación federal por Tabasco en las elecciones intermedias de 2027.

El caso se produce después de otras revocaciones de visas a figuras políticas mexicanas.

Entre las más conocidas está la de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la de su esposo, Carlos Torres.

Medios estadounidenses y mexicanos han informado además de cancelaciones o restricciones de visas a decenas de funcionarios y políticos mexicanos en los últimos meses, aunque no existe hasta ahora una confirmación oficial que vincule el caso concreto de López Beltrán con actividades criminales.