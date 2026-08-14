Cazas de la OTAN derriban un dron que penetró en el espacio aéreo de Letonia cerca de la frontera rusa

Rescatistas ucranianos luchando con un incendio en una casa tras un ataque aéreo AFP / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Publicado por Diane Hernández 14 de agosto, 2026

Cazas desplegados bajo el mando de la OTAN derribaron este viernes un dron de origen todavía desconocido que penetró en el espacio aéreo de Letonia, en un nuevo incidente que eleva la preocupación por la seguridad en la región del Báltico en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Letonia informaron inicialmente de la incursión, mientras que la Alianza Atlántica confirmó posteriormente que un Eurofighter italiano desplegado en su misión de defensa aérea fue el encargado de abatir la aeronave, según la AFP.

“Todos los aviones operaban bajo mando de la OTAN. Hay una investigación en curso y la OTAN está en estrecho contacto con las autoridades letonas”, explicó la portavoz de la Alianza Allison Hart, informó Reuters.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado públicamente el origen del dron.

Eurofighters italianos y F-16 turcos fueron movilizados

La respuesta de la OTAN involucró varios aviones desplegados en el flanco oriental de la Alianza.

De acuerdo con la información proporcionada por Hart, dos Eurofighter italianos despegaron desde Lituania y dos F-16 turcos fueron movilizados desde una base en Estonia después de que el objeto fuera detectado sobre el territorio letón.

Uno de los Eurofighters italianos identificó finalmente el dron y procedió a derribarlo.

La OTAN aseguró que mantiene capacidad permanente para responder ante posibles amenazas en el espacio aéreo aliado. Su sistema de defensa aérea y antimisiles incluye precisamente la misión de Air Policing, mediante la cual los aliados vigilan de forma continua el espacio aéreo de los países miembros.

Buscan los restos del dron cerca de la frontera con Rusia

Las fuerzas letonas iniciaron una operación para localizar los restos de la aeronave en una zona boscosa próxima a Rugāji, aproximadamente a 35 kilómetros de la frontera con Rusia.

Una portavoz militar de Letonia, Iveta Berzina, explicó que todavía no podía ofrecerse información definitiva sobre la procedencia del aparato debido a que la zona donde habría caído seguía siendo inspeccionada.

Las características del terreno —con bosques, zonas pantanosas y pocas viviendas— han dificultado la búsqueda de los restos.

El origen del dron será uno de los principales elementos de la investigación, especialmente por la cercanía del incidente con territorio ruso y por los numerosos episodios registrados durante los últimos meses en los países bálticos.

Finlandia restringe temporalmente parte del tráfico La situación llevó también a Finlandia, otro miembro de la OTAN que comparte frontera con Rusia, a imponer temporalmente restricciones al tráfico aéreo y marítimo en sectores del este del golfo de Finlandia.

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​Las Fuerzas de Defensa finlandesas señalaron que la medida fue adoptada de manera preventiva.

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​La región se encuentra especialmente expuesta a los efectos de la guerra con drones entre Rusia y Ucrania. Durante los últimos meses, varias aeronaves no tripuladas relacionadas con ataques contra territorio ruso han terminado desviándose hacia el espacio aéreo de países vecinos.

El Báltico acumula incidentes con drones

El derribo de este viernes no constituye un hecho aislado.

En mayo, un F-16 rumano desplegado bajo la misión de la OTAN derribó un dron ucraniano que había penetrado en el espacio aéreo de Estonia. Kiev reconoció posteriormente la procedencia del aparato y ofreció disculpas a las autoridades estonias.

En junio, un Rafale francés desplegado en una misión de la OTAN abatió otro dron que entró en Letonia desde territorio ruso. En aquel episodio, las autoridades letonas señalaron que el aparato habría sido desviado como consecuencia de las actividades rusas de guerra electrónica.

Letonia sostiene que parte de estas incursiones pueden estar relacionadas con las fuertes interferencias electromagnéticas utilizadas por Rusia en la región, capaces de alterar los sistemas de navegación de algunos drones. Sin embargo, en el incidente de este viernes todavía no existe una atribución oficial sobre la propiedad o procedencia de la aeronave derribada.

La sucesión de incidentes ha convertido la defensa contra drones en una preocupación creciente para los países situados en el flanco oriental de la OTAN. La Alianza ha reforzado en los últimos años sus capacidades de vigilancia, defensa aérea y protección de infraestructura crítica en esa región frente a amenazas aéreas y acciones híbridas.