Primarias republicanas: Alan Wilson gana en Carolina del Sur tras recibir el respaldo tardío de Donald Trump

Publicado por Joaquín Núñez 23 de junio, 2026

Alan Wilson ganó las primarias republicanas a gobernador en Carolina del Sur. El fiscal general del estado derrotó en la segunda vuelta a la vicegobernadora, Pamela Evette. En un hecho inusual para una primaria republicana, ambos candidatos contaban con el respaldo del presidente Donald Trump.

En la primera vuelta, celebrada el martes 9 de junio, Evette terminó en primer lugar con el 28% de los votos, seguida muy de cerca por el 26% de Wilson. Como ninguno logró superar el 50% de los votos, ambos avanzaron a una segunda vuelta.

Pese a haber apoyado a Evette en la primera vuelta el presidente extendió ese apoyo a Wilson a pocos días de la segunda vuelta: "No puedo perjudicar a uno de ellos respaldando solo al otro, así que, por lo tanto, ¡voy a respaldar, para gobernador de Carolina del Sur, tanto a Pam Evette como a Alan Wilson! Vota por Pam o por Alan", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Finalmente, Wilson ganó cómodamente con el 68% de los votos, frente al 32% de Evette. El fiscal general ganó en casi todos los condados del estado, con excepción de Horry, Marrion y Marlboro.

De esta manera, el fiscal general de Carolina del Sur buscará en noviembre la gobernación contra el demócrata Jermaine Johnson, actual representante estatal.

De resultar electo, Wilson seguirá los pasos de Henry McMaster, quien también utilizó el puesto de fiscal general como plataforma para llegar a la gobernación del estado.

¿Quién es Alan Wilson?

Alan Wilson se desempeña como fiscal general de Carolina del Sur desde 2011 y ha sido reelegido en tres oportunidades. Es el funcionario que más tiempo ocupó ese cargo en la historia del estado. Durante su gestión, impulsó iniciativas para combatir la trata de personas, el tráfico de drogas y los delitos contra menores.

A nivel nacional, Wilson ganó notoriedad como una de las principales voces conservadoras entre los fiscales generales republicanos. Lideró o participó en numerosas acciones legales contra políticas de las administraciones demócratas.

Además del respaldo de Trump, fue apoyado por prominentes figuras conservadoras, entre ellos los senadores Ted Cruz y Tim Scott. También fue apoyado por Ralph Norman y Nancy Mace, quienes quedaron en tercer y quinto puesto en la primera vuelta de las primarias republicanas a gobernador del estado.

Entre otras cosas, propone eliminar el impuesto estatal sobre la renta, endurecer las políticas migratorias, expandir la libertad educativa, combatir el narcotráfico, reducir regulaciones y aplicar una agenda alineada con la del presidente Trump.

El candidato es hijo del congresista Joe Wilson, quien representa al segundo distrito de Carolina del Sur en la Cámara de Representantes desde el 2001. Su nombre alcanzó la fama nacional en septiembre del 2009, cuando interrumpió un discurso del presidente Barack Obama ante una sesión conjunta del Congreso al gritarle "¡usted miente!", mientras defendía su reforma de salud