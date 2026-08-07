Tennessee tendrá su primera gobernadora: la republicana Blackburn gana la primaria y se prepara para enfrentar a otra mujer en noviembre

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de agosto, 2026

Marsha Blackburn no necesitó del respaldo del presidente Donald Trump para arrasar en la primaria republicana para la gobernación de Tennessee. La senadora republicana, según proyectó The Associated Press, venció con más del 43% de los votos al representante federal John Rose (33%) y al legislador estatal Monty Fritts (23,4%), quedando a un paso de convertirse en la primera mujer en dirigir ese estado en toda su historia. Un hito que se va a romper de todas formas en noviembre, pues su rival demócrata es otra mujer: Jerri Green, concejala de Memphis, quien venció sin inconvenientes al resto de adversarias en las primeras del partido azul.

Blackburn, de 74 años, ingresó a la contienda después de asegurarse la reelección en la Cámara Alta en 2024. Su intención siempre fue suceder al gobernador Bill Lee, quien no puede volver a postularse por límite de mandatos.

A diferencia de otras contiendas, esta vez el presidente Trump no intervino directamente en la carrera y decidió no respaldar a ningún candidato. Al final, esto benefició a Blackburn, quien se consolidó como favorita tras ganar respaldos locales de peso y recaudar mucho más dinero que sus rivales.

Otra estrategia efectiva para Blackburn fue evitar los debates frente a ellos, limitando sus apariciones públicas e ignorando las críticas por ello. La candidata, finalmente ganadora, celebró la victoria junto a simpatizantes en Knoxville, acompañada por varios legisladores republicanos en funciones, tanto de la Cámara de Representantes federal como de la Asamblea General de Tennessee. Allí llamó a la unidad partidaria de cara a noviembre: "Nuestro trabajo es mucho más grande que cualquier candidato o cualquier campaña. Tenemos que unirnos como partido, sin excusas".

La senadora, quien fue la primera mujer en representar a Tennessee en el Senado, un hito alcanzando en 2018, construyó su carrera mostrándose como aliada incondicional de Trump y conservadora de línea dura, con una postura especialmente agresiva frente a las grandes plataformas tecnológicas y el régimen de China.

De hecho, uno de sus anuncios de campaña más virales fue, justamente, uno donde rompió galletas de la fortuna como metáfora de su postura anti-China.

De cara a la gobernación, Blackburn prometió mantener ese perfil: mano dura contra la inmigración irregular y el crimen, alineamiento total con la agenda de Trump, e impuestos y regulaciones bajos.

Green, la apuesta demócrata en terreno hostil

Desde la esquina azul, la demócrata Jerri Green llega con un desafío distinto: ganar en un estado que no vota demócrata a nivel estatal desde 2006. Su estrategia de campaña apunta directamente al bolsillo de los votantes antes que a la lucha ideológica: "Las familias de Tennessee merecen un liderazgo que luche por alimentos que puedan pagar, escuelas públicas de primer nivel y una atención médica que no las lleve a la quiebra", dijo en un comunicado tras confirmarse su nominación.

La apuesta de Green va directamente a la coyuntura socioeconómica actual, pues la mayoría de los electores a nivel nacional tienen como principal preocupación la inflación, el alto costo de la vida y el estado de la economía.

La contienda de gobernador, además, se da en un momento electoralmente delicado, con un rediseño más amplio del mapa político del estado. Los votantes de Tennessee eligieron a sus candidatos al Congreso bajo nuevos límites distritales, trazados por los republicanos después de que la Corte Suprema debilitara la Ley de Derecho al Voto. Con ese nuevo mapa, el Partido Republicano apunta a arrebatarle a los demócratas el único escaño federal que aún conservaban en el estado, centrado hasta ahora en la zona de Memphis, justamente la zona donde ejerce Green.