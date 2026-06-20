Trump sorprende en Carolina del Sur al respaldar a los dos candidatos de la segunda vuelta

Publicado por Joaquín Núñez 19 de junio, 2026

Donald Trump anunció un doble respaldo en la segunda vuelta de las primarias republicanas a gobernador en Carolina del Sur. Pese a haber apoyado en la primera vuelta a la vicegobernadora local, Pamela Evette, el presidente extendió ese apoyo a Alan Wilson, fiscal general del estado.

En la primera vuelta, celebrada el martes 9 de junio, Evette terminó en primer lugar con el 28% de los votos, seguida muy de cerca por el 26% de Wilson. Como ninguno logró superar el 50% de los votos, ambos avanzaron a una segunda vuelta, pautada para el 23 de junio.

A pesar de haber recibido el respaldo de Trump más de una semana antes de las primarias, la actual vicegobernadora solo superó al fiscal general por 2,7 puntos porcentuales. En este contexto, y a pocos días de la segunda vuelta, Trump anunció que respaldaría tanto a Evette como a Wilson.

"Hay dos candidatos muy respetados que se postulan para ser su próximo gobernador en la segunda vuelta de las elecciones republicanas del 23 de junio: su actual vicegobernadora, Pam Evette, y su actual fiscal general, Alan Wilson. Ambos han tenido carreras increíbles y han estado conmigo desde el principio", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

"No puedo perjudicar a uno de ellos respaldando solo al otro, así que, por lo tanto, ¡voy a respaldar, para gobernador de Carolina del Sur, tanto a Pam Evette como a Alan Wilson! Es una gran abundancia de riquezas: con cualquiera de los dos no te puedes equivocar. Vota por Pam o por Alan", añadió.

Wilson, hijo del congresista Joe Wilson, se desempeña como fiscal general de Carolina del Sur desde 2011 y ha sido reelegido en tres oportunidades. Poco después de la publicación de Trump, respondió en sus redes sociales: "Cuando el presidente Trump necesitó luchadores, yo estuve en la lucha. Ahora, me postulo para gobernador para mantener a Carolina del Sur fuerte, conservadora y libre. Gracias, presidente Trump. Estoy agradecido por su apoyo y estoy listo para seguir luchando por Carolina del Sur".

El fiscal general local cuenta también con el respaldo de prominentes figuras conservadoras, entre ellos el senador Ted Cruz, así como también de Ralph Norman y Nancy Mace, quienes quedaron en tercer y quinto puesto en la primera vuelta de las primarias republicanas a gobernador del estado.

Entre otras cosas, propone eliminar el impuesto estatal sobre la renta, endurecer las políticas migratorias, expandir la libertad educativa, combatir el narcotráfico, reducir regulaciones y aplicar una agenda alineada con la del presidente Trump.

Por su parte, Evette fue respaldada por el popular gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster. Sobre su plataforma, promete eliminar el impuesto estatal sobre la renta, expandir la libertad educativa, defender la agenda del presidente Trump, modernizar la infraestructura del estado y crear la Oficina de Eficiencia Gubernamental de Carolina del Sur (SCOGE), entre otras cosas.