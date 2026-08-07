Cae un candidato de Trump en Tennessee: el granjero Charlie Hatcher tumba a Andy Ogles con la ayuda de un súper PAC demócrata

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de agosto, 2026

Un multimillonario de las criptomonedas, conocido por financiar campañas demócratas, terminó siendo una pieza clave en una interna republicana que terminó con el candidato del presidente Donald Trump cayendo de forma sorpresiva.

Chris Larsen, presidente de la empresa de tecnología financiera Ripple y donante habitual del Partido Demócrata —aportó más de $5,4 millones a la fallida campaña presidencial de Kamala Harris—, financia el súper PAC Invest in Tomorrow Coalition, responsable de haber gastado unos $2 millones para derrotar al representante Andy Ogles, republicano de Tennessee respaldado en su contienda por Trump. La apuesta funcionó. Ogles (47%) cayó el jueves en la primaria republicana del Quinto Distrito de Tennessee frente a Charlie Hatcher (53%), agricultor lechero de quinta generación y exdirector de agricultura del estado, según confirmó The Associated Press.

Un PAC con agenda energética, no partidaria

El Invest in Tomorrow Coalition es un PAC que se financia con aportes de desarrolladores de energías renovables y ya recaudó $6,7 millones este año, de los cuales una porción considerable se destinó puntualmente a la campaña contra Ogles, quien había pedido recortar el financiamiento estatal a ese sector heredado de la Administración Biden.

Su presidente, Tom Matzzie, celebró el resultado de la carrera electoral: "El distrito demostró una vez más que oponerse al futuro energético de Estados Unidos tiene un alto precio político", dijo, antes de advertir que el grupo "seguirá castigando a los miembros de cualquiera de los dos partidos que quieran jugar con los empleos, la seguridad energética y las tarifas de servicios públicos" de los estadounidenses.

En una entrevista con Fox News Digital, Ogles apuntó directamente contra el gasto de Larsen.

"Cuando tienes a un grupo gastando cerca de 2 millones de dólares en una primaria republicana, eso te dice cuánto dinero están ganando gracias a los subsidios del Gobierno, y están molestos porque se les quitó esa asistencia estatal", dijo el congresista. "Es porque estoy cerca del presidente. Es porque hablo sin filtros. Y, francamente, es porque hablo con claridad sobre estos temas".

Hatcher, un rival que no necesitó pelearse con Trump

Mientras Ogles buscaba capitalizar su vínculo con la Casa Blanca, Hatcher construyó su candidatura desde la identidad rural y la cercanía con el electorado local.

"Creo que falta algo en Washington. Falta sentido común de agricultor. Falta ética de trabajo", dijo en un video de campaña, en el que también se cuidó de mostrarse alineado con la agenda del oficialismo aun sin contar con el respaldo directo de Trump.

Ese respaldo directo sí lo tuvo, en cambio, de otra figura republicana de peso en el estado: el gobernador saliente Bill Lee, quien se sumó a la campaña de Hatcher invocando una relación de confianza previa.

"Él se desempeñó como mi comisionado de Agricultura; conozco a Charlie. Conozco sus valores conservadores y cuánto ama a nuestro país", dijo Lee, subrayando además que su candidato "ha respaldado al presidente Trump desde el primer día", aun sin la bendición formal de este.

Trump, por su parte, había reafirmado semanas atrás su respaldo a Ogles con elogios: "A Andy se lo va a recordar como a uno de los mejores congresistas que vas a ver jamás. Es simplemente fantástico", escribió en Truth Social, agregando que el legislador siempre estuvo presente "cuando lo necesitamos" y había sido "una fuente de inspiración para mucha gente en el Congreso".

El distrito rediseñado también jugó en contra de Ogles

El resultado, además, se dio en un terreno electoral que ya no era el mismo que Ogles conocía. El Quinto Distrito de Tennessee fue redibujado por los republicanos tras el debilitamiento de la Ley de Derecho al Voto por parte de la Corte Suprema, y ahora se extiende desde el área metropolitana de Nashville hasta sectores de Memphis, una configuración que dejó al propio Ogles con menos tiempo para presentarse ante nuevos votantes que no lo conocían de sus mandatos anteriores.

Con la nominación ya asegurada, Hatcher ahora avanza a la elección general del 3 de noviembre, donde se medirá con el candidato demócrata, el alcalde de Columbia, Chaz Molder, en un distrito que de todas formas se considera un bastión seguro para el Partido Republicano.