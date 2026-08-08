Hunter Biden se sincera sobre su padre: le agradece un perdón que "no fue bueno" para EEUU y habla de su "dolorosa" lucha contra el cáncer

Publicado por Israel Duro 8 de agosto, 2026

Hunter Biden se sinceró en la BBC sobre su vida, la enfermedad de su padre y el indulto que este le concedió en los últimos días de su mandato. Un indulto por el que se siente "agradecido", pero que reconoce que no fue bueno para EEUU, ni para el legado del propio Joe, ni para la Constitución.

Además, el que fuera hijo mayor señaló que "es realmente muy triste de ver" cómo avanza el cáncer de su padre, ya que se trata de una enfermedad "muy dolorosa" y "muy debilitante". "El cáncer es muy duro. Lo único que digo sobre mi padre, sobre su estado de salud actual, es que ojalá se quejara más".

En mayo de 2025, la familia Biden emitió un comunicado en el que informaban de que a Joe le habían diagnosticado un cáncer de próstata en estadio 4. Afirmaron que su cáncer se "caracterizaba por una puntuación de Gleason de 9 (grupo de grado 5) con metástasis óseas".

"El mejor padre, el mejor marido y el mejor abuelo"

No obstante, Hunter apuntó que él se percato de "algo iba realmente mal" cuando vio el único debate de Joe Biden contra Donald Trump en la campaña electoral de 2024. El exprimer hijo recordó que él estaba siguiendo el programa desde su casa de California y se quedó "en shock" viendo la pobre actuación de su padre.

Hunter, que describió a Joe como "el centro de nuestra familia" y como "el mejor padre, el mejor marido y el mejor abuelo", se refirió también al polémico indulto que el expresidente le concedió en los últimos días de su mandato.

"Lo único que sé es que estoy agradecido de que lo hiciera por mí"

El primogénito insistió en que no supo nada sobre la decisión de su padre hasta que este la anunció y aseguró que nunca discutieron sobre ese asunto. Asimismo, Hunter reflexionó sobre la difícil decisión que tuvo que tomar su padre, y se mostró convencido de que también habría sido criticado si hubiera optado por no concederle el indulto.

"¿Qué habrías pensado de mi padre si no hubiera hecho eso por mí? Es algo que se critica fácilmente y con razón", añadió. "No es justo… Lo único que sé es que estoy agradecido de que lo hiciera por mí", afirmó.

Según Hunter, su padre tomó la decisión en el último momento por temor a que la Administración Trump lo convirtiera en un objetivo prioritario: "Yo era el único en el mundo que podía haber conseguido lo que conseguí de la única persona en el mundo que podía concedérmelo: mi padre".

Un indulto que, no obstante, es consciente de que supuso un alto coste y que "no fue bueno" para la reputación y la memoria de su padre, ni tampoco para los estadounidenses ni para la Constitución.

La adicción "fue un infierno en la tierra"

El pequeño de los hijos de Biden también recordó su estado de adicción en los días en que cometió los actos por los que su padre le concedió el perdón: "Fue un infierno en la tierra", afirmó. "No tiene nada de glamuroso". Al ser preguntado sobre hasta qué punto llegó a caer, describió que, en el peor de los casos, bebía casi un galón de vodka al día mientras fumaba crack casi cada 15 minutos.

Al reflexionar sobre por qué recurrió a las drogas y al alcohol, Hunter explicó que "no buscaba nada más que el olvido", afirmó e indicó que consumir era una forma de escapar de los sentimientos de ansiedad y aislamiento.