Revés para el Departamento de Justicia: juez federal entierra el caso contra el piragüista acusado de vandalizar la piscina del Monumento a Lincoln

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de agosto, 2026

El juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia, Todd Edelman, desestimó formalmente este jueves el caso por delito grave de vandalismo contra el piragüista olímpico David Hearn, luego de que la fiscal federal Jeanine Pirro retirara la acusación relacionada con los presuntos daños ocasionados al estanque reflectante del Monumento a Lincoln. “Dadas las posiciones de las partes, el Tribunal no encuentra ninguna razón para que este caso por delito grave siga pendiente contra el señor Hearn mientras las partes litigan y el Tribunal resuelve las cuestiones jurídicas restantes”, escribió Edelman, quien no determinó si esa decisión impedirá de manera permanente que los fiscales vuelvan a presentar la misma acusación en el futuro.

Los fiscales federales han sostenido que los daños alrededor del estanque reflectante fueron causados por una pulverización excesiva de un contratista del Gobierno y también han criticado al Departamento del Interior por lo que describieron como una falta de cooperación durante la investigación. La oficina de Pirro abandonó la acusación la semana pasada, después de haber obtenido previamente una imputación contra Hearn por destrucción dolosa de propiedad, un delito grave, durante una visita al estanque reflectante, recientemente restaurado.

Tras la decisión de Pirro de retirar los cargos penales contra un exatleta olímpico, el presidente Donald Trump la criticó públicamente e incluso rechazó su conclusión de que el deterioro fue consecuencia de fallos en la construcción y no de actos de vandalismo. Otro miembro de la Administración republicana que arremetió contra Pirro fue el secretario del Interior, Doug Burgum, quien cuestionó las conclusiones de la fiscal y afirmó que su departamento había proporcionado a los fiscales “testimonio de expertos y testigos presenciales sobre los daños causados por los vándalos”.

La decisión representó un revés para el Departamento de Justicia, que anteriormente había respaldado las afirmaciones de Trump y había presentado el proceso judicial como un esfuerzo para proteger uno de los monumentos históricos de Washington.