Sorpresa en Georgia: el candidato de Trump y Kemp perdió las primarias republicanas a gobernador

Publicado por Joaquín Núñez 16 de junio, 2026

Rick Jackson y Mike Collins ganaron sus respectivas segundas vueltas en las primarias republicanas en Georgia. Jackson, un empresario de 71 años, dio la sorpresa tras derrotar a Burt Jones, quien tenía el respaldo tanto de Donald Trump como del popular gobernador Brian Kemp. De esta manera, Jackson será el nominado republicano a gobernador, mientras que Collins al Senado.

Como ningún candidato superó el 50% de los votos en la primera vuelta, los dos más votados en cada contienda avanzaron a una segunda vuelta, tal como establece la ley electoral de Georgia.

En las primarias republicanas al Senado, el congresista Collins obtuvo el 56% de los votos, contra el 44% de Derek Dooley, abogado y entrenador de fútbol americano, quien obtuvo el respaldo del gobernador Kemp.

La carrera volvió a poner de manifiesto las diferencias entre Trump y Kemp, cuya relación ha atravesado momentos de tensión desde las elecciones presidenciales de 2020. Aunque ambos intentaron alcanzar un acuerdo para respaldar al mismo candidato, finalmente no lograron consensuar una estrategia común.

El gobernador del estado respaldó entonces a Dooley, argumentando que un “outsider” sería el candidato con más posibilidades de vencer al demócrata Jon Ossoff en noviembre. Trump, que se había mantenido neutral durante gran parte de la contienda, respaldó a Collins en los días previos a la segunda vuelta, lo que le dio el impulso final.

Collins dominó las zonas rurales del norte y el sur de Georgia, mientras que Dooley obtuvo mejores resultados en los condados suburbanos del área metropolitana de Atlanta.

De esta manera, Collins, camionero e hijo del excongresista Mac Collins, se enfrentará al senador Ossoff en las elecciones de noviembre. Se espera que sea una de las carreras al Senado más caras de este ciclo.

Rick Jackson le ganó a Trump y a Kemp

En la segunda vuelta republicana a gobernador, el empresario Rick Jackson derrotó al vicegobernador Burt Jones, respaldado por Trump y Kemp.

En una ajustada definición, el fundador de Jackson Healthcare derrotó al vicegobernador con el 52%, contra el 48% de su rival. Ambos habían intercambiado el liderazgo en las encuestas previas al día de la elección.

A diferencia de la segunda vuelta para el Senado, tanto Trump como Kemp habían apoyado al mismo candidato en la contienda por la gobernación. A pesar de contar con el apoyo de las dos figuras republicanas más populares en Georgia, Jones no pudo imponerse ante el empresario de 71 años. Por su parte, Jackson tenía el respaldo de otros republicanos de alto perfil, entre ellos los senadores Rick Scott y Ted Cruz.

Jackson se apoyó en sus orígenes humildes y éxito empresarial para empatizar con los votantes. En cuanto a su agenda, prometió convertir a Georgia en el estado más firme a la hora de deportar inmigrantes ilegales, reducir a la mitad el impuesto sobre la renta estatal en un plazo de cuatro años, reducir el gasto público innecesario y congelar las tasas de matrícula, alojamiento y manutención en las universidades públicas y las escuelas técnicas.

Tras el triunfo ante Jones, Jackson enfrentará en noviembre a la demócrata a la demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta.

Otros resultados en Georgia

Además de las citadas elecciones, los republicanos de Georgia también votaron en las contiendas a vicegobernador y secretario de Estado.

En la segunda vuelta a secretario de Estado, el legislador estatal Tim Fleming derrotó a Vernon Jones, exlegislador estatal y antiguo aliado del presidente Trump. Fleming ganó con el 65% de los votos, contra el 35% de Jones.

En la elección a vicegobernador, el senador estatal Greg Dolezal derrotó al expresidente del Senado estatal, John Kennedy. Dolezal ganó con el 54% de los votos, frente al 46% de su rival.