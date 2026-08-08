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“Hay una clara corrupción en numerosos funcionarios del gobierno de Petro y esto podría conducir a actuaciones de la justicia colombiana”

Chirinos compartió su opiniónsobre el inicio del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia.

Idania Chirinos en Voz News.

Idania Chirinos en Voz News.Voz News

Publicado por
Luis Francisco Orozco

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la periodista Idania Chirinos sobre el inicio del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia, los restos que este deberá encarar, y la amenaza que representa el ya expresidente Gustavo Petro como nuevo líder de la oposición.

“Petro no está respetando la decisión de millones de colombianos y no está respetando un resultado electoral avalado por un sistema reconocido a nivel internacional. Para Petro la democracia solo funciona si ganan él o quienes él apoya. […] Hay una marcada corrupción en numerosos funcionarios del gobierno de Petro y creo que esto conducirá a actuaciones de la justicia colombiana”, dijo Chirinos..

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.

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