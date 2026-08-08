“Hay una clara corrupción en numerosos funcionarios del gobierno de Petro y esto podría conducir a actuaciones de la justicia colombiana”

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de agosto, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la periodista Idania Chirinos sobre el inicio del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia, los restos que este deberá encarar, y la amenaza que representa el ya expresidente Gustavo Petro como nuevo líder de la oposición.

“Petro no está respetando la decisión de millones de colombianos y no está respetando un resultado electoral avalado por un sistema reconocido a nivel internacional. Para Petro la democracia solo funciona si ganan él o quienes él apoya. […] Hay una marcada corrupción en numerosos funcionarios del gobierno de Petro y creo que esto conducirá a actuaciones de la justicia colombiana”, dijo Chirinos..

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.