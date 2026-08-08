EEUU respalda a De la Espriella con $1.000 millones horas después de su juramentación como presidente de Colombia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de agosto, 2026

La Administración Trump decidió acompañar la llegada del conservador Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia con un espaldarazo económico y militar de gran magnitud. La Casa Blanca anunció que impulsará, junto al Congreso, un paquete de asistencia de $1.000 millones destinado a fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos países.

Según una ficha informativa publicada por la Casa Blanca este viernes bajo el título "Una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia", una delegación presidencial encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, representó a Washington en la toma de posesión de De la Espriella, celebrada el 7 de agosto. El documento describe la presencia de la delegación como una muestra del compromiso de la Administración Trump con "revitalizar" el vínculo bilateral.

"Como piedra angular de esta asociación renovada, Estados Unidos, en coordinación con el Congreso, tiene la intención de anunciar 1.000 millones de dólares en asistencia como parte de un paquete de seguridad para apoyar a la Administración del presidente de la Espriella en el logro de nuestros objetivos compartidos", se lee en el texto oficial. "Sobre la base de más de 200 años de amistad, la Administración Trump espera trabajar de cerca con la nueva Administración para garantizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, Colombia y nuestro hemisferio".

El eje central del paquete es el combate al narcoterrorismo. Washington confirmó que Colombia se incorporará al denominado "Escudo de las Américas", una iniciativa con la que Estados Unidos respaldará al gobierno de De la Espriella en su lucha contra organizaciones criminales y grupos que Washington cataloga como terroristas, a través del despliegue de tecnología estadounidense, una mayor eficiencia en el gasto de defensa y operaciones coordinadas entre las fuerzas de ambos países.

Entre los objetivos concretos que fija el documento figuran el congelamiento de activos y el enjuiciamiento de quienes financien a estas estructuras criminales, una expansión significativa de la erradicación de cultivos de coca y la interdicción de cocaína, y una coordinación más estrecha en materia fronteriza para frenar los flujos migratorios irregulares. El plan también contempla recuperar y sostener presencia estatal en zonas históricamente controladas por grupos armados y terroristas, con acciones que van desde el desminado humanitario hasta inversiones económicas en regiones de alto riesgo, además de un compromiso explícito para proteger a menores del reclutamiento forzado.

En el plano económico, la ficha informativa detalla que la agenda de apertura a la inversión estadounidense impulsada por De la Espriella abre la puerta a un "Diálogo Bilateral de Prosperidad", concebido como plataforma para estabilizar la economía colombiana, reforzar sus sectores de generación y distribución de energía, explorar inversiones en minerales críticos y crear nuevas oportunidades para inversionistas de EEUU. Washington también se comprometió a fortalecer a pequeñas y medianas empresas colombianas en agroindustria, manufactura y servicios tecnológicos, conectándolas con compradores estadounidenses y cadenas de suministro alineadas con Estados Unidos.

El anuncio llega horas después de que De la Espriella asumiera el cargo en una ceremonia celebrada en Cali —y no en Bogotá—, en una decisión con la que buscó marcar distancia frente a los grupos armados que operan en el país. El nuevo mandatario ha prometido endurecer la lucha contra el narcotráfico y aplicar un plan de austeridad para reactivar la economía y recuperar la confianza de los inversionistas.