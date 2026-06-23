Trump respalda a John James en las primarias republicanas para gobernador de Michigan

Publicado por Joaquín Núñez 22 de junio, 2026

Donald Trump respaldó al congresista John James en las primarias republicanas para gobernador de Michigan. El presidente se inclinó por el congresista de 44 años por encima del empresario Perry Johnson, el exfiscal general estatal Mike Cox y el líder de la minoría republicana en el Senado de Michigan, Aric Nesbitt, quien suspendió su candidatura para respaldar a James.

Las primarias en Michigan tendrán lugar el próximo martes 4 de agosto, aunque la votación anticipada comenzó el 20 de julio.

"¡Es un gran honor para mí respaldar al congresista 'America First', John James, quien se postula para convertirse en el próximo gobernador del hermoso estado de Michigan! (...) John ha demostrado que tiene el coraje y la sabiduría para lograr resultados sólidos para la increíble gente de su maravilloso estado y de nuestra nación", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

James, quien representa al décimo distrito electoral de Michigan en la Cámara de Representantes desde el 2023, es uno de los republicanos con mayor reconocimiento de nombre en el estado. Fue el candidato republicano al Senado en dos oportunidades, en 2018 y 2020, siendo este último intento el más exitoso. En aquella oportunidad, si bien las encuestas proyectaban un cómodo triunfo del titular demócrata Gary Peters, James apenas perdió por 1,6 puntos porcentuales.

Además de su experiencia política, el republicano de 44 años es egresado de la Academia Militar de los Estados Unidos (West Point), donde fue compañero de dos de sus colegas en el Capitolio: Wesley Hunt y Pat Ryan. A su vez, sirvió durante ocho años en el Ejército, incluyendo misiones como piloto durante la Guerra de Irak.

James agradeció rápidamente el respaldo de Trump con un mensaje en sus redes sociales: "Gracias, presidente Donald J. Trump. El mejor presidente de mi vida. ¡Su respaldo está impulsando un movimiento en todo Michigan, y estamos listos para ganar!".

"Reduciremos los impuestos. Derogaremos las regulaciones energéticas que agobian a las familias trabajadoras. Auditaremos el despilfarro. Y haremos que los defraudadores rindan cuentas. (...) Michigan volverá a ser próspero, seguro, asequible y con una buena educación para todas las familias trabajadoras que creyeron en este estado y nunca se rindieron", añadió.

La actual gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, está limitada para un tercer mandato y ya se descartó como posible candidata a presidente en 2028. Del lado demócrata, las primarias a gobernador enfrentan a la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, contra el sheriff del condado de Genesee, Chris Swanson

Perry Johnson, ahora el principal competidor de James por la nominación a gobernador, se expresó tras el respaldo del presidente y aseguró que ganaría la nominación.

"El presidente Trump recibió malos consejos una vez más. John James ha perdido dos veces en elecciones estatales, y Michigan ya ha visto esta película antes: los candidatos estatales respaldados por Trump, como John James, Tudor Dixon, Matt DePerno y Kristina Karamo, todos se quedaron cortos cuando más importaba", escribió en su cuenta de X.

"En todo el país, los votantes republicanos están demostrando que un respaldo por sí solo no decide una contienda por la gobernación. Michigan va camino de continuar la tendencia que hemos visto en estados como Iowa y Georgia, y mañana en Carolina del Sur", añadió, haciendo referencia a cómo algunos candidatos respaldados por Trump han perdido nominaciones a gobernador.

Johnson, de 78 años, se presenta como una opción alineada con el movimiento MAGA y sus principales propuestas son eliminar el despilfarro estatal y el impuesto sobre la renta.