Primarias en Carolina del Sur: victoria para Graham, desplome de Nancy Mace y segunda vuelta para la gobernación

Publicado por Joaquín Núñez 9 de junio, 2026

Lindsey Graham ganó las primarias republicanas al Senado en Carolina del Sur. El senador logró evitar una segunda vuelta y avanzó directamente a las elecciones generales del 3 de noviembre. En las primarias a gobernador, Pamela Evette, actual vicegobernadora y respaldada por Donald Trump, obtuvo el primer puesto pero no logró superar el 50% de los votos para evitar una segunda vuelta.

Graham, quien busca su quinto mandato en el Senado, enfrentaba a un rival que se posicionaba como el verdadero representante del movimiento MAGA: Mark Lynch. Según las reglas electorales del estado, si ningún candidato supera el 50% de los votos en las primarias, los dos más votados avanzan a una segunda vuelta, escenario que el senador quería evitar.

Con más del 80% de los votos contabilizados, Graham obtuvo el 57% contra el 28% de Lynch. El actual senador ganó en todos los condados del estado, con Greenville y Spartanburg (ambos en el norte) como los más competitivos.

"Gracias a los votantes de las primarias republicanas por la confianza que han depositado en mí y por rechazar las tonterías. Cuento con el mejor equipo de la política. El respaldo del presidente Trump es el estandarte dorado en el mundo republicano", expresó el senador luego de la victoria.

Graham se enfrentará a la demócrata Annie Andrews, una pediatra sin experiencia en cargos electos.

Pamela Evette y Alan Wilson, a segunda vuelta en las primarias a gobernador

Evette, actual vicegobernadora, obtuvo el respaldo de Trump en la recta final de la campaña. El impulso le valió para quedarse con el primer puesto con el 29% de los votos. No muy atrás quedó Alan Wilson, fiscal general del estado, con el 25%. Ambos avanzaron a una segunda vuelta que tendrá lugar el 23 de junio.

El tercer lugar fue para el congresista Ralph Norman (17%), quien ganó en los condados que integran su distrito. Más atrás quedaron el empresario Rom Reddy (14%) y la congresista Nancy Mace (12%). Pese a haber encabezado sondeos durante parte de la campaña, la exaliada del presidente Trump finalizó en el quinto lugar.

"Voté a favor de hacer públicos los expedientes de Epstein y perdí parte de mi apoyo por ello. Como superviviente, decidí mantenerme fiel a mis principios y oponerme al encubrimiento de Epstein. Decidí revelar los nombres ocultos en el fondo para sobornos por acoso sexual. Decidí desenmascarar a los jueces de DEI. Decidí desenmascarar a los abusadores de menores", escribió Mace en X tras la derrota.

"Y, al parecer, tomé la decisión equivocada si el objetivo era ganar unas elecciones. Estoy en paz con eso. Porque cuando un candidato acepta la corrupción y los encubrimientos, algo está mal. Eso no es una opinión política. Es una emergencia moral", sumó.

En cuanto a Wilson, hijo del congresista Joe Wilson, se desempeña como fiscal general de Carolina del Sur desde 2011 y ha sido reelegido en tres oportunidades. El ganador entre Wilson y Evette se medirá contra el demócrata, Jermaine Johnson, representante estatal.