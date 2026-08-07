El Senado confirma a Cameron Hamilton para dirigir FEMA y aprueba a más de 70 nominados de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 7 de agosto, 2026

El Senado confirmó a Cameron Hamilton como nuevo director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). La Cámara Alta confirmó su nominación en líneas partidistas con 51 votos a favor y 47 en contra.

Hamilton, de 40 años, es un exmilitar que fue director interino de la agencia entre enero y mayo de 2025. Posteriormente, el presidente Donald Trump formalizó su nominación en la Cámara Alta. Previamente, fue candidato en el séptimo distrito electoral de Virginia, pero quedó en segundo lugar en las primarias republicanas.

Durante su proceso de confirmación, envió un escrito al Congreso en el que aseguró lo siguiente: "Debemos volver a nuestras raíces, donde la respuesta ante desastres se lleva a cabo a nivel local, está dirigida por los estados y cuenta con el apoyo del Gobierno federal".

Josh Stein, gobernador demócrata de Carolina del Norte, celebró la confirmación de Hamilton. "En los últimos meses, Carolina del Norte ha recibido los fondos de FEMA con mayor rapidez, lo que significa que los gobiernos estatales y locales pueden continuar con la labor de reconstrucción del oeste de Carolina del Norte", escribió en su cuenta de X.

"Hablé con el administrador Hamilton la semana pasada y espero seguir colaborando con él para fortalecer nuestra infraestructura de cara a futuras tormentas y mantenernos preparados para apoyar a los sobrevivientes cuando ocurra un desastre", añadió.

El Senado confirmó a más de 70 nominados por Trump

Además de Hamilton, el Senado confirmó a decenas de nominados por el presidente. Además de Hamilton, el Senado confirmó a decenas de nominados por el presidente. Entre ellos estuvieron el administrador de la TSA, David Cummins; el subsecretario de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Hal Duncan; el archivista de Estados Unidos, Bradford Wilson; el inspector general del Departamento de Justicia, Don Berthiaume; y el excongresista republicano por Virginia David Brat, nominado como embajador de Estados Unidos en Australia.