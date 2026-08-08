Samuel Alito pone fin a meses de especulaciones y confirma que seguirá en la Corte Suprema

Publicado por Joaquín Núñez 7 de agosto, 2026

Samuel Alito confirmó que se permanecerá en la Corte Suprema. Así lo afirmó el juez en una entrevista con The Wall Street Journal, tras meses de especulaciones sobre un posible retiro.

Las especulaciones sobre su futuro comenzaron cuando anunció el lanzamiento de su primer libro: ‘So Ordered: An Originalist’s View of the Constitution, the Court, and Our Country’. El libro está pautado para salir el 6 de octubre, apenas días después de que comience otra temporada de sesiones de la corte. Por lo tanto, muchos analistas e incluso legisladores especularon con que Alito planeaba retirarse y comenzar una gira de presentación de su obra.

Sin embargo, Alito se encargó de sepultar los rumores en la citada entrevista con el WSJ: “Obviamente, estaré aquí para otro mandato”. "No es agradable, en el sentido de que nos recuerda que somos mortales. Es como decir: '¿Qué hacen esos buitres allá arriba? Están volando por ahí'. Pero es algo que va de la mano con la vida", añadió.

Además, el veterano juez se expresó sobre su criterio de votación en el máximo tribunal del país. “Voto en cada caso según mi criterio. Si eso implica una alta coincidencia con lo que quiere Trump, bien. Si implica ninguna coincidencia con lo que quiere Trump, también bien”, señaló.

El juez también señaló que no cambiaría el sentido de sus decisiones para quedar del lado de la opinión pública. Calificó esa práctica como "absolutamente incorrecta" y señaló que algunas personas le han recomendado hacerlo, pero aseguró que no seguirá ese consejo.

Alito es el segundo juez de mayor edad en la Corte, solo por detrás de Clarence Thomas. Fue nominado en 2005 por el presidente George W. Bush y actualmente tiene 76 años. Desde 1970, la edad promedio de retiro de los jueces es de 79 años.