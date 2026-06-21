Vance parte a Suiza para las primeras conversaciones nucleares con Irán: el frágil alto el fuego en el Líbano amenaza con complicar las negociaciones

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de junio, 2026

El vicepresidente JD Vance partió este sábado rumbo a Suiza de cara a una primera ronda de negociaciones con Irán prevista para el domingo en el complejo de esquí de Bürgenstock.

Será la primera ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán desde la cumbre de Islamabad del pasado abril, según Axios, y debería dar inicio a 60 días de negociaciones nucleares.

Se espera que las conversaciones se desarrollen pese a que Irán aseguró este sábado que cerraría el estrecho de Ormuz en respuesta a las violaciones israelíes del alto el fuego en el Líbano. En ese contexto, las negociaciones podrían verse afectadas en cualquier momento, especialmente si sigue creciendo el fuego cruzado entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, aliado del régimen iraní.

"Creo que, con suerte, vamos a avanzar en el tema nuclear y avanzar en el asunto del alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos grandes temas en los que creo que nos vamos a centrar", dijo Vance a la prensa este sábado antes de salir de Washington.

Los enviados de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Suiza la mañana del sábado. Más tarde ese mismo día llegó al país una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, según diversos reportes.

Los primeros ministros de Pakistán y Qatar, junto con el principal jefe militar de Pakistán, se encuentran en Suiza para actuar como mediadores. También participará el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Vance dijo el sábado que las negociaciones durarán "un par de días" y que él permanecerá "un día o dos". El vicepresidente señaló que la primera ronda busca "dejar establecida la estructura y la negociación en sí". Indicó además que habrá conversaciones a nivel de trabajo entre expertos técnicos, que podrían continuar en Suiza una vez que concluya la primera ronda de contactos de alto nivel.

Estados Unidos querría que la primera ronda culmine con una invitación iraní a que inspectores de la ONU visiten sus instalaciones nucleares, bombardeadas por Estados Unidos e Israel, según dijeron dos fuentes regionales con conocimiento directo. La última visita de ese tipo habría tenido lugar antes de la anterior guerra, en junio de 2025. A cambio, Estados Unidos estaría dispuesto a dar a Irán acceso a parte de sus fondos congelados, empezando por una cuenta de $6.000 millones en Qatar. Según las fuentes, los iraníes podrían usar esos fondos para comprar bienes humanitarios.

Este sábado, antes de las conversaciones, Israel y Hezbollah anunciaron que reafirmaban su compromiso con el alto el fuego. Anuncios similares han tendido a durar muy poco: un acuerdo parecido se vino abajo en cuestión de horas el viernes.

Vance reconoció que el Líbano podría hacer descarrilar las negociaciones, pero dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, está a cargo de los esfuerzos de desescalada.

"A pesar de los titulares, las cosas en realidad están mejorando allí, y se están calmando un poco. Será algo que vamos a tener que gestionar de forma continua para garantizar que tanto Israel como el Líbano estén seguros", sentenció Vance.