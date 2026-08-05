Los ingresos de SpaceX se disparan un 92 % en su primer informe de resultados, pero las acciones caen

Publicado por Israel Duro 5 de agosto, 2026

Los ingresos de SpaceX se dispararon un 92 % en el segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas en unos 1.000 millones de dólares en su primer informe de resultados tras la salida a bolsa. Sin embargo, las acciones de la compañía se desplomaron, puesto que los inversores se mostraron escépticos sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus ambiciosas promesas.

Los acuerdos en el ámbito de la computación con IA y el crecimiento de la red de satélites Starlink impulsaron los resultados, según indicó la empresa en un comunicado. Sin embargo, también siguió realizando un gasto considerable, con unos gastos de capital que superaron los 18.000 millones de dólares en el trimestre que finalizó en junio. Más del 86% de ese gasto se destinó a su división de inteligencia artificial.

El servicio de conectividad por satélite de Starlink creció hasta alcanzar los 12 millones de suscriptores, duplicando la cifra del año anterior. Los lanzamientos de cohetes, históricamente el núcleo del negocio de SpaceX, generaron unos ingresos de 962 millones de dólares, pero también registraron una pérdida operativa de 542 millones de dólares.

Starlink, el único segmento que no genera pérdidas

Starlink, su negocio de Internet por satélite, representó algo más de la mitad de los ingresos de la empresa y fue el único segmento que no registró pérdidas.

SpaceX destacó sus colaboraciones de conectividad con las principales aerolíneas. United Airlines fue la primera en incorporar el servicio Starlink en 2024; SpaceX cuenta ahora con acuerdos con American Airlines, Southwest, Virgin Atlantic, Iberia e Aer Lingus.

Su segmento de IA triplicó sus ingresos hasta alcanzar los 2.600 millones de dólares, pero registró unas pérdidas operativas de 1.300 millones de dólares. La empresa redujo su pérdida neta a 541 millones de dólares.

Musk trató de tranquilizar a los inversores: "SpaceX está evolucionando con éxito"

Durante una conferencia telefónica con analistas el martes por la tarde, el director ejecutivo Elon Musk y la directora de operaciones Gwynne Shotwell trataron de tranquilizar a los inversores asegurándoles que SpaceX está evolucionando con éxito desde ser principalmente una empresa de cohetes hasta convertirse en un conglomerado con la IA como eje central.

"En el ámbito gubernamental, hemos conseguido más de 6.000 millones de dólares en contratos con EE. UU. en el segundo trimestre, apoyando importantes programas de la Fuerza Espacial que proporcionan a nuestro país capacidades de comunicación y detección fundamentales para sus misiones, y vemos aún más margen de crecimiento en este sector durante el próximo año", afirmó Shotwell.

Las acciones de SpaceX cayeron más de un 8% durante la sesión de negociación fuera de horario. Los inversores siguen mostrándose escépticos a pesar de que SpaceX haya superado las expectativas, según declaró a la AFP el analista sénior de eMarketer Gadjo Sevilla: "No creo que la gente quiera oír promesas sobre los próximos cinco años o una misión a Marte. Todo el mundo sabe que eso llevará tiempo. Quieren ver cómo se puede revertir la situación lo antes posible".

La incertidumbre persistirá esta semana hasta que el jueves expire el periodo de bloqueo, lo que permitirá a una parte de los empleados de SpaceX vender sus acciones tras la salida a bolsa. Esto podría más que duplicar el ya limitado número de acciones en circulación, que actualmente se sitúa en torno al 5%.

El futuro es la IA

Se espera que la división de IA —que incluye la red social X, su chatbot Grok y los centros de datos— se convierta en la principal fuente de ingresos de la empresa ya en el trimestre de septiembre. SpaceX ha firmado acuerdos para alquilar potencia de cálculo no utilizada a empresas como Anthropic y Google.

Se espera que esos y otros acuerdos generen unos ingresos adicionales de 6.700 millones de dólares en alquileres de capacidad informática durante los seis meses a partir de octubre, según ha declarado el director financiero, Bret Johnsen.

En julio, el laboratorio de IA Anthropic comenzó a pagar 1.250 millones de dólares al mes por utilizar el centro de datos Colossus de SpaceX, situado cerca de Memphis, Tennessee. Google empezará a pagar 920 millones de dólares al mes por potencia de cálculo, y la startup Relection AI también ha firmado su propio acuerdo de potencia de cálculo.