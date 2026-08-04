La Comisión Judicial del Senado avala el nombramiento de Todd Blanche como fiscal general

Publicado por Alejandro Baños 4 de agosto, 2026

La designación de Todd Blanche como fiscal general está más cerca. La Comisión Judicial del Senado respaldó el nombramiento del candidato propuesto por el presidente Donald Trump para que se convierta en el máximo responsable de la justicia del país.

Este martes, los 12 legisladores republicanos que forman parte del comité dieron luz verde en una votación en la que los diez demócratas se opusieron.

Finalmente, los republicanos John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte) rompieron su bloqueo que se prolongó durante varias semanas.

Cornyn y Tillis mantuvieron su bloqueo a Blanche hasta que la Administración Trump anulara los planes relativos a un fondo de 1.800 millones de dólares contra la instrumentalización política destinado a personas que afirman haber sido víctimas de procesos judiciales con motivaciones políticas bajo la Administración Biden.

La confirmación de Blanche como fiscal general se dirige ahora al Senado, de mayoría republicana, donde se espera que se vote a finales de esta semana. Blanche ejerce de fiscal general en funciones desde abril, tras el cese de Pam Bondi.