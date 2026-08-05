Rifle modificado, chalecos antibalas y munición prohibida: lo que encontraron en la casa del hombre detenido cerca del club de golf de Trump en California

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de agosto, 2026

Un allanamiento en Downey, California, fue el paradero de un arsenal que incluía un rifle tipo AR modificado ilegalmente, chalecos antibalas y munición a granel, luego de que las autoridades detuvieran a un hombre que presuntamente vigilaba el Trump National Golf Club en Rancho Palos Verdes días antes de que el presidente asistiera este martes a un evento de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano en ese mismo club.

Según informó Fox News, Jeanine John Taele, de 38 años, fue arrestado el domingo pasado después de que agentes federales vestidos de civil lo detectaran caminando por los terrenos del campo de golf, tomando fotografías y videos mientras parecía monitorear las labores de planificación de seguridad previas a la visita presidencial.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles precisó que agentes de la Estación de Lomita respondieron al lugar alrededor de las 3:30 p.m. y confirmaron que Taele ya figuraba bajo investigación por robo a cargo del Departamento de Policía de El Segundo. Durante un cacheo, le hallaron en el bolsillo un cargador de 16 balas con munición de punta hueca. Un registro posterior de su vehículo, estacionado en el parqueo del club, arrojó una pistola cargada con una bala en la recámara y otro cargador con el mismo tipo de munición.

Las autoridades lo arrestaron bajo sospecha de portación oculta de un arma de fuego y posesión de munición prohibida.

El hallazgo derivó en una orden de allanamiento para su vivienda, ejecutada por detectives de la Oficina de Crímenes Mayores del Sheriff, integrados al Grupo de Trabajo Conjunto Antiterrorista del FBI. Dentro de la casa, los investigadores recuperaron un rifle tipo AR modificado de forma ilegal, una pistola calibre .45 modelo 1911, un receptor superior tipo AR, chalecos antibalas, cargadores de alta capacidad, munición para pistola y rifle, dos dispositivos de radiofrecuencia y varios cuadernos con anotaciones que las autoridades calificaron de "declaraciones preocupantes", según reseñó Fox News.

El caso quedó en manos conjuntas del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, el FBI y el Servicio Secreto, que no descartaron presentar cargos adicionales conforme avance la pesquisa. Este martes, investigadores llevaron el expediente ante la Fiscalía del Distrito del condado para que evalúe su judicialización. Taele permanece detenido.

Pese a la magnitud del arsenal hallado, las autoridades aclararon que no existe una amenaza creíble contra la comunidad cercana al club, aunque remarcaron que la investigación continúa activa.

El arresto de Taele se produce tras varios intentos de asesinato de Donald Trump, quien ha sobrevivido a un total de, al menos, cinco atentados o incidentes de seguridad desde la campaña electoral de 2024. Aún no hay información sobre si Taele estaba planificando un ataque o no, pero el timing de su arresto y el evento presidencial de este martes empezaron a generar preocupación en torno a la seguridad de Trump.