La Administración Trump endurece su pulso con Lula da Silva y revoca la visa de la embajadora brasileña en EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de agosto, 2026

La Administración del presidente Donald Trump revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington luego de que el Gobierno socialista brasileño retrasara la aprobación formal del candidato del mandatario republicano para ocupar la embajada estadounidense y negara visas a dos diplomáticos estadounidenses. Según informó Reuters, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a la agencia de noticias, bajo condición de anonimato, que la visa de la embajadora brasileña Maria Luiza Ribeiro Viotti podría ser restablecida si se resuelve el estancamiento diplomático.

“La medida consistió en revocar o cancelar la visa de una diplomática de alto rango aquí. Eso no es lo mismo que expulsarla del país. Significa que permanece aquí, pero sin visa, y que esta le sería restituida si se restablece el equilibrio mediante la concesión del agrément a nuestro candidato para el cargo de embajador”, comentó el funcionario, en referencia a la aprobación diplomática que tradicionalmente se concede antes de que un embajador asuma sus funciones.

En un comunicado emitido el martes, el Gobierno brasileño criticó la decisión de la Casa Blanca, calificando de “falsas” las afirmaciones utilizadas por Estados Unidos para justificar la medida. Las autoridades de Brasilia sostuvieron que la evaluación de la nominación del representante estatal de Florida, Daniel Perez, se está llevando a cabo conforme a las normas diplomáticas internacionales. De igual forma, el gobierno del presidente de izquierdas, Lula da Silva, argumentó que Washington debió obtener previamente el consentimiento de Brasil antes de anunciar públicamente la designación.

El conflicto diplomático se produce en medio de altas tensiones entre Washington y Brasilia, con un gobierno brasileño que, a lo largo de los últimos meses, ha criticado duramente al Departamento de Estado. De igual forma, el choque tiene lugar mientras las encuestas más recientes, de cara a las elecciones presidenciales de octubre, muestran al presidente socialista con una ligera ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro, quien es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y estrecho aliado de Trump.