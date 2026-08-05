Con el rechazo de Susan Collins y ausencias en el pleno, la confirmación de Todd Blanche para el Departamento de Justicia entra en fase crítica

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, se retira tras una audiencia del Comité Judicial del Senado sobre su nominación para el cargo de fiscal general, el 15 de julio de 2026.Brendan SMIALOWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 4 de agosto, 2026

La nominación de Todd Blanche para asumir la titularidad del Departamento de Justicia superó un obstáculo decisivo este martes con la aprobación de la Comisión del Poder Judicial del Senado.

El avance se concretó luego de que el nominado llegara a un acuerdo por escrito con los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis para desmantelar formalmente el fondo destinado a combatir la instrumentalización política en la agencia.

Tras el dictamen favorable de la comisión, la candidatura de Blanche recibió un impulso significativo con el compromiso expreso de los senadores republicanos John Curtis y Jon Husted. Ambos legisladores, que mantenían su voto en reserva, manifestaron satisfacción ante las garantías ofrecidas por el nominado en materia presupuestaria y prioridades territoriales.

El acuerdo escrito y la suma de respaldos decisivos

John Husted destacó el impacto del compromiso formal asumido por Blanche para destrabar el proceso legislativo antes del receso de agosto.

"Creo que el acuerdo reciente que firmó por escrito con el senador Cornyn y el senador Tillis ha aliviado muchas preocupaciones", declaró Husted a la prensa. "Por lo tanto, creo que despeja el camino para su confirmación antes del fin de semana".

Por su parte, el senador John Curtis ratificó su voto favorable tras evaluar los compromisos adquiridos para su estado y la gestión institucional.

"He estado complacido con su receptividad y comprensión de los temas planteados por mis colegas y por mí, incluyendo el fondo contra la instrumentalización judicial y una serie de prioridades específicas de Utah", expresó Curtis a través de un comunicado. "Espero trabajar con él una vez confirmado".

La postura de Susan Collins y las objeciones del ala moderada

Pese a los avances en la bancada republicana, el margen de aprobación en el pleno se mantiene ajustado. Con la ausencia confirmada del senador Mitch McConnell, el bloque oficialista no puede permitirse perder más de dos votos.

La senadora Susan Collins anunció públicamente que votará en contra de la confirmación de Blanche, argumentando preocupaciones sobre la imparcialidad de la institución.

"Aunque creo que el Sr. Blanche es un abogado capaz, el Departamento de Justicia se ha vuelto cada vez más político", señaló Collins. La legisladora fundamentó su decisión en medidas previas aprobadas por el nominado, señalando que "el Sr. Blanche ha tomado varias medidas que han erosionado aún más la independencia del Departamento".

Escenario abierto ante los últimos votos sin definir

Entre los cuestionamientos citados por la senadora figura la creación del fondo de 1.800 millones de dólares, compromisos asumidos ante organizaciones provida sobre medicamentos inducidos y disputas previas con exfuncionarios de la entidad. Collins también destacó que más de 1.200 excolaboradores del Departamento de Justicia manifestaron su rechazo a la postulación.

La atención del Capitolio se centra ahora en los senadores Lisa Murkowski y Bill Cassidy, quienes aún no han revelado el sentido de su voto. El pronunciamiento de ambos legisladores resultará determinante para definir el futuro del liderazgo en el Departamento de Justicia antes del cierre de la sesión parlamentaria.