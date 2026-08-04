Trump arremete contra Chevron y Exxon: "Están ganando demasiado dinero" por la guerra con Irán

Publicado por Carlos Dominguez 4 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump criticó este lunes con dureza a las grandes petroleras por los "excesivos" beneficios que están obteniendo gracias al alza de precios generada por el conflicto con el régimen iraní. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, el mandatario señaló que las compañías están aprovechando la escasez para acumular ganancias desmesuradas.

"No me gusta. Están haciendo demasiado dinero, ¿de acuerdo? Basado en una escasez, están haciendo demasiado dinero", afirmó Trump. Añadió que no está contento con la situación y que las empresas "deberían devolver algo de eso al público" y, sobre todo, "bajar el precio al consumidor".

"Chevron, demasiado dinero. Exxon Mobil, demasiado, demasiado dinero", reiteró Trump.

El presidente también criticó al director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en una publicación en Truth Social el lunes por la mañana. "¡Lo único que convenientemente se le olvidó mencionar es que, sin el genio, la visión de futuro, la fortaleza y la estabilidad de la Administración Trump, la industria petrolera y nuestro propio país estarían muertos!", escribió, añadiendo que todas las empresas petroleras deben "¡bajar los precios del petróleo para el consumidor (al por menor), ya!".

Exxon y Chevron multiplican sus beneficios

Según AFP, los resultados del segundo trimestre reflejan con claridad el impacto de la guerra. ExxonMobil más que duplicó sus beneficios, hasta los $14.500 millones. Chevron, por su parte, reportó $12.100 millones, más de cinco veces la cifra del mismo periodo del año anterior. Otras grandes petroleras también han registrado ganancias extraordinarias impulsadas por la crisis en Oriente Medio.

En junio, el presidente ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) investigar posibles prácticas de "especulación" por parte de la industria. Ahora, con las cifras de beneficios sobre la mesa, ha elevado el tono y ha exigido de forma directa que las empresas reduzcan los precios que pagan los consumidores.

El mensaje presidencial busca, al mismo tiempo, posicionarse del lado de los ciudadanos de a pie y responder a la presión política que generan los costes energéticos en un año electoral de cara a las midterms.