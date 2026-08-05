Greg Abbott propone abrir el mercado eléctrico de Austin y San Antonio para bajar los costos de electricidad

Publicado por Joaquín Núñez 4 de agosto, 2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una nueva iniciativa para reducir el costo de las facturas de electricidad en las ciudades de Austin y San Antonio. En concreto, el republicano propone modificar el sistema de suministro eléctrico en ambas ciudades, que actualmente cuentan con empresas municipales de electricidad.

La propuesta del gobernador republicano busca poner fin al modelo de proveedor eléctrico exclusivo que mantienen compañías municipales como Austin Energy y CPS Energy y permitir que los consumidores puedan elegir entre distintos proveedores de electricidad, como ocurre en gran parte de Texas.

Según Abbott, la apertura permitiría reducir las tarifas en más de un 10% para más de cinco millones de texanos que reciben actualmente electricidad a través de empresas municipales.

"Debemos abordar el costo de la electricidad, que está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los hogares de Texas. Por eso propongo una ley para poner fin al control monopolístico que ciudades como Austin y San Antonio tienen sobre los servicios de electricidad y dar a los tejanos la libertad de elegir el proveedor que mejor se adapte a sus necesidades", expresó el gobernador Abbott en un comunicado.

"Al ampliar la competencia, los residentes de Austin y San Antonio podrían ahorrar más del 10% en sus facturas de electricidad, y las pequeñas empresas podrían obtener ahorros aún mayores", añadió.

El modelo que propone Abbott para las citadas ciudades ya funciona en gran parte de Texas, donde los consumidores de las áreas con mercado eléctrico competitivo pueden elegir entre distintos proveedores minoristas de electricidad.

Se espera que la propuesta sea presentada ante la Legislatura de Texas durante la sesión de 2027, ya que el órgano legislativo estatal se reúne en sesiones ordinarias cada dos años.

La iniciativa se basa en el argumento económico de que la competencia entre empresas puede reducir costos para los consumidores. En un mercado donde existe un único proveedor, los usuarios tienen menos capacidad de elegir y cambiar de empresa si consideran que los precios o el servicio no son adecuados. Del otro lado, los defensores del sistema actual en Austin y San Antonio señalan que las empresas públicas permiten mantener el control local del servicio eléctrico.