Publicado por Joaquín Núñez 4 de agosto, 2026

El senador Ted Cruz (R-TX) encabezó una resolución bipartidista que expresa el apoyo a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela.

En concreto, la resolución exige una transición pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y la liberación de todos los presos políticos.

Además, el texto advierte que "cualquier detención arbitraria, condena, agresión, desaparición forzada, muerte u otro daño grave" sufrido por cualquier persona que se postule para un cargo público, incluida la líder de la oposición, María Corina Machado, llevaría a Estados Unidos a presumir la complicidad del régimen venezolano en esos hechos y "requeriría que Estados Unidos tomara medidas para exigir rendición de cuentas".

"El pueblo de Venezuela merece elecciones libres, justas y transparentes, y es vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que esas elecciones se celebren sin demora. Un gobierno legítimamente elegido sentaría las bases para la libertad y la prosperidad en Venezuela y establecería los cimientos para una alianza profunda y a largo plazo con Estados Unidos, que incluya la cooperación en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y economía", expresó Cruz en un comunicado.

"Solo se puede lograr una transición democrática creíble cuando el pueblo venezolano tenga libertad para decidir el futuro de Venezuela; sin embargo, el régimen de Delcy Rodríguez no ha tomado medidas significativas para celebrar elecciones y restablecer el orden democrático. Como han afirmado una y otra vez los organismos internacionales, el régimen no ha dado pasos serios para desmantelar el aparato represivo de Maduro y Rodríguez que desde hace tiempo aterroriza al pueblo venezolano", señaló por su parte Shaheen.

A Cruz y Shaheen se unieron los senadores Rick Scott (R-FL), Dick Durbin (D-IL), Tim Kaine (D-VA), Adam Schiff (D-CA) y Jacky Rosen (D-NV).

"Devolver a Venezuela a la prosperidad"

En una reciente entrevista con VOZ, el senador Cruz afirmó que el objetivo de Estados Unidos es “devolver” a Venezuela a la “prosperidad” mediante el libre mercado y las inversiones.

Sobre la detención de Maduro en enero de este año, dijo lo siguiente: "Ir y arrestar a Maduro hizo que Estados Unidos fuera un lugar más seguro. Cuando la Fuerza Delta aterrizó y detuvo a Maduro, todos los dictadores de América Latina tuvieron que cambiarse los calzoncillos. Esa es una demostración de un liderazgo presidencial fuerte".

En adición, remarcó la necesidad de un proceso electoral lo antes posible: "Delcy Rodríguez también es comunista. Ella fue su vicepresidenta. Era tan ilegítima como él, y creo que el pueblo de Venezuela debería elegir quiénes son sus líderes. Y espero que el líder que elijan quiera ser amigo de Estados Unidos".