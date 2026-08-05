La MLS arranca con fuerza en la Leagues Cup: victorias de Crew, Cincinatti y Charlotte

Publicado por Israel Duro 5 de agosto, 2026

La MLS arrancó con fuerza la nueva edición de la Leagues Cup, que enfrenta a equipos de EEUU, México y Canadá. Los conjuntos estadounidenses lograron tres victorias, al igual que los mexicanos, mientras que el único equipo canadiense en liza el martes cayó derrotado.

El español Brais Méndez condujo este martes a Columbus Crew al triunfo sobre Atlas y el brasileño Evander lideró la remontada de FC Cincinnati ante Pachuca, mientras que Charlotte FC goleó 3-0 a Pumas.

El Crew, que apostó por el balón detenido en una inobjetable victoria 3-1 sobre Atlas, tomó ventaja en el marcador con certeros remates de cabeza de César Ruvalcaba (28') y Sean Zawadzki (45') en la primera parte. Méndez (51') terminó de cerrar la goleada en el descuento al culminar una contra mortal, anotando el tercero de los locales y su primero en el ScottsMiracle-Gro Field (Columbus). El Atlas descontó con un gol en contra de Zawadzki (67').

"Estamos contentos anotando con balón detenido y sumando tres puntos, hemos logrado darle oportunidad a los jóvenes y eso ha sido muy importante", dijo el director técnico de Columbus, Laurent Courtois.

El exjugador de la Real Sociedad anotó por segundo partido consecutivo, luego de estrenarse con el Crew en el empate 2-2 ante Inter Miami por la 19ª jornada de la MLS.

Por otra parte, Cincinnati remontó un partido que inició perdiendo desde el minuto 7 con gol de Adrián Alcaraz para los Tuzos del Pachuca. El brasileño Evander al minuto 18 con un soberbio remate desde el borde del área y el checo Pavel Bucha a seis minutos del final de la primera parte completaron la remontada para el equipo de Pat Noonan.

Un gran desborde del venezolano Ender Echenique y una pronta habilitación para Kenji Mboma Dem significó el gol del 3-1 definitivo ante una regular asistencia en el TQL Stadium (Cincinnati).

Atlante y Juárez dan la sorpresa

Los Potros de Hierro del Atlante dieron la gran sorpresa de la jornada al imponerse 0-1 sobre los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en el BC Place (Vancouver). La franquicia canadiense llegaba con vitola de favorito dado que marcha como líder de la Conferencia Oeste en la temporada regular de MLS.

El ecuatoriano Jhojan Julio anotó el único gol del encuentro al minuto 40 con un remate de media vuelta desde dentro del área. Jesper Sorensen, técnico danés de Vancouver, optó por alinear un cuadro alternativo, haciendo ingresar en el segundo tiempo al experimentado Müller en su intento por recuperar el partido.

Igual de sorprendente fue el triunfo de FC Juárez, que con goles de Guilherme Castillo (24') y Óscar Estupiñan (38') aseguró sus primeros tres puntos al derrotar a Minnesota United 1-2 en su propia casa.

"Tenemos un equipazo con jugadores de una calidad inmensa, hemos encontrado una versión muy buena de cada uno y eso es lo que nos hace ganar", mencionó Salvador Valero, técnico del cuadro fronterizo.

Goleada a Pumas en Charlotte

En otros resultados, Tigres se impuso 6-5 en penales sobre Real Salt Lake luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario en tanto que Charlotte FC goleó 3-0 a Pumas que alineó al costarricense Keylor Navas en el cuadro titular.

La sexta edición del torneo que enfrenta a los mejores de MLS con los mejores de Liga MX culminará el 6 de septiembre coronando un nuevo campeón y asignando cuatro cupos a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.