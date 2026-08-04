Primarias de Michigan: Stevens frente a El-Sayed, nuevo duelo que enfrenta a los demócratas entre moderados y socialistas

Publicado por Carlos Dominguez 4 de agosto, 2026

Los demócratas de Michigan votan este martes en una de las primarias más vigiladas del país. La disputa por la nominación al Senado enfrenta a la congresista moderada Haley Stevens contra el socialista Abdul El-Sayed. El ganador se medirá en noviembre al republicano Mike Rogers en una contienda que el partido considera imprescindible para recuperar la mayoría en la Cámara Alta.

La campaña ha sido larga, costosa y profundamente divisiva. Se convirtió en un choque abierto entre la vieja guardia del partido y el ala más radical. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, respaldó a Stevens. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez se alinearon con El-Sayed. La senadora estatal Mallory McMorrow, que también había entrado en la carrera, suspendió su candidatura en julio y dejó el duelo en manos de los dos finalistas.

Dos visiones enfrentadas: economía vs agenda socialista

Stevens, quien presenta su campaña como "una carta de amor a Michigan", ha sido congresista por cuatro mandatos del área metropolitana de Detroit y ha centrado su mensaje en la industria manufacturera y la economía. Tiene el apoyo de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

El-Sayed, por su parte, intenta un regreso político tras perder la primaria gubernamental de 2018 frente a Whitmer. Exdirector de salud del condado de Wayne, ha basado su plataforma en Medicare para todos, la reforma del financiamiento de campañas y el fin de la ayuda militar a Israel.

La campaña ha llegado a un nivel de enfrentamiento que El-Sayed llegó a calificar a Stevens como "la candidata menos capacitada de Estados Unidos".

Algo que llevo a la congresista Debbie Dingell, que se ha mantenido neutral, a advertir de que la "brutalidad" y la "fealdad" de la contienda podrían dificultar la unidad del partido después del martes.

Millones para frenar el ataque socialista a Israel

La división más amarga ha girado en torno al apoyo de Estados Unidos a Israel. Stevens ha defendido la ayuda militar continua y ha rechazado las acusaciones de genocidio en Gaza. El-Sayed, en cambio, ha pedido el fin de la asistencia incondicional, ha atacado con dureza la influencia de AIPAC y se ha mostrado reacio a afirmar que Israel deba existir específicamente como un Estado judío.

El dinero externo ha marcado la diferencia. Según AP, grupos aliados a Stevens han invertido más de $50 millones, con más de $30 millones procedentes de AIPAC y organizaciones afines, la mayor inversión de esa entidad en una sola contienda.

Mientras El-Sayed pide cortar la ayuda militar, Stevens mantiene un apoyo firme a la relación bilateral y ha acusado al candidato socialista de culpar a los judíos estadounidenses de sus problemas.

El video de 2018 que complica a El-Sayed

Un video de 2018 ha vuelto a circular en las últimas semanas y añade tensión al perfil de El-Sayed. Entonces, cuando competía por la gobernación, defendió que los inmigrantes indocumentados debían poder obtener licencias de conducir. Argumentó que negárselas era discriminatorio: “Hay que asegurarnos de que en este estado no estamos discriminando por el estatus de documentación”.

Críticos consideran que esa medida facilitaría el acceso a servicios y podría interpretarse como una legitimación de su presencia en el país. Su equipo de campaña no respondió de inmediato a consultas sobre si mantiene esa postura.