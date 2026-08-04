El DOJ refuerza la lucha contra el fraude sanitario en Filadelfia con una nueva unidad especializada y 19 acusados por esquemas que suman más de $4 millones
La unidad trabajará junto con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), el FBI, la DEA y otras agencias.
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este martes la ampliación de su Northeast Health Care Fraud Strike Force a Filadelfia, en una ofensiva dirigida contra el fraude a Medicare y Medicaid en servicios de atención domiciliaria. La medida coincide con la presentación de cargos contra 19 personas por esquemas que suman más de $4 millones en reclamaciones fraudulentas.
Según informó Fox News, la nueva oficina de la Strike Force se establecerá en el Distrito Este de Pensilvania y unirá los recursos de la National Fraud Enforcement Division del DOJ con la Fiscalía federal de ese distrito. Según el Departamento, la expansión aporta "recursos federales reforzados" a una jurisdicción que ya cuenta con una trayectoria sólida en la persecución de este tipo de delitos.
"La colaboración entre la División de Fraude y el Distrito Este de Pensilvania permitirá a las fuerzas del orden, de una manera única, luchar contra los delincuentes que se esconden tras las empresas para cometer fraudes".
La unidad también trabajará junto con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), el FBI, la DEA y otras agencias.
Múltimes patrones de abuso
Los acusados incluyen propietarios y empleados de empresas de atención domiciliaria, supuestos cuidadores y beneficiarios de Medicaid.
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Según Fox, las autoridades detallan varios patrones de abuso: cuidadores que facturaron servicios mientras estaban encarcelados, hospitalizados, trabajando en otros empleos o de viaje en el extranjero; beneficiarios que aseguraban necesitar asistencia intensiva en casa mientras ejercían oficios como carpintería; y reclamaciones con horarios imposibles, incluidas jornadas de más de 24 horas de atención en un solo día. En uno de los casos, una agencia y sus dueños habrían registrado fichajes de entrada y salida falsos.
Paralelamente, el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, informó de un acuerdo de declaración de culpabilidad del último acusado en un caso anterior que involucraba a 21 personas y más de $1,7 millones en reclamaciones.
El DOJ refuerza la lucha contra el fraude sanitario
El Departamento de Justicia subrayó que la ampliación de la Strike Force "deja claro que la Fraud Division utilizará todas las herramientas legales disponibles para identificar, investigar y procesar los delitos contra el pueblo estadounidense".
La ofensiva llega en un contexto de creciente atención política al fraude en los programas federales de salud, un tema que ha sido objeto de fuertes críticas desde la Casa Blanca.