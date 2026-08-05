Establishment 3, Squad 0: los demócratas moderados dominan la noche de primarias

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de agosto, 2026

La noche de primarias del martes dejó un mensaje de advertencia dentro de Partido Demócrata cada vez más a la izquierda: el ala moderada del partido azul aún se impone en algunas de las contiendas más observadas, mientras el sector progresista radical y los candidatos ligados al "Squad" sufrieron una serie de reveses que reabren el debate sobre el rumbo interno de la formación. En el lado republicano, en cambio, la noche fue más tranquila, sin mayores sorpresas.

Michigan: Benson arrasa y se perfila como la gran carta demócrata

La secretaria de Estado Jocelyn Benson se quedó con la nominación demócrata a gobernadora en Michigan tras derrotar al sheriff del condado de Genesee, Chris Swanson, por un contundente 84% a 16%, según datos de The Associated Press. Benson, quien saltó a la fama nacional en 2020 al defender los sistemas electorales del estado frente a las denuncias de fraude del presidente Donald Trump, buscará ahora retener la gobernación para los demócratas frente al representante republicano John James, quien terminó imponiéndose con facilidad en su contienda tras recibir el respaldo de Trump.

Missouri: el establishment tumba por segunda vez a una figura del "Squad"

En Missouri, el representante Wesley Bell volvió a derrotar a la excongresista Cori Bush, esta vez en su intento de regreso al Distrito 1. Es la segunda vez que Bell supera a Bush desde 2024, un resultado que consolida el avance de los sectores más pragmáticos del partido frente al ala socialista que supo dominar ese distrito. También es un claro mensaje al Partido Demócrata sobre qué tipo de candidatos prefieren los electores en distritos más disputados.

Kansas: un pastor de megaiglesia sorprende en la primaria al Senado

Adam Hamilton, el pastor fundador de la Iglesia de la Resurrección, se impuso en la disputada primaria demócrata al Senado de Kansas, con el 38% de los votos frente al 13% de su rival más cercana, Cindy Holscher, en un campo de once candidatos, según AP. Hamilton, un recién llegado a la política con un fondo de campaña inusualmente robusto, enfrentará en noviembre al republicano Roger Marshall, quien ya lo acusó públicamente de ser "demasiado woke" para el estado.

Kansas: los republicanos definen a su candidato a gobernador

Del lado republicano, el presidente del Senado estatal, Ty Masterson, se quedó con la nominación a gobernador con el 43% de los votos frente al 22% de Christi Sarnecki. Masterson competirá en noviembre por el puesto que deja vacante la gobernadora demócrata Laura Kelly, en una contienda que los republicanos consideran una oportunidad real de recuperar el cargo tras dos mandatos en manos demócratas.

Kansas: Davids retiene el control moderado en el Distrito 3

La representante Sharice Davids se impuso sobre la candidata progresista Sarah Preu en la primaria demócrata del Distrito 3, en una contienda donde Preu había cuestionado a Davids por su respaldo a la Ley Laken Riley. Este es otro resultado que confirma el peso del ala moderada del partido azul incluso en distritos donde el progresismo ha ganado terreno en otros estados.

Lo que todavía está en juego y los resultados de Virginia

En Michigan, la primaria demócrata al Senado entre el representante Abdul El-Sayed y la representante Haley Stevens seguía sin definirse, con El-Sayed al frente por un margen de 51% a 45% pero con apenas el 28% de los votos escrutados, según AP. La diferencia es lo suficientemente ajustada como para que el resultado final dependa de los condados que aún faltan por reportar, entre ellos los del área de Detroit y sus suburbios.

En Virginia, en cambio, ya se resolvió la primaria republicana al Senado: el coronel retirado Bert Mizusawa se impuso con el 51% de los votos, superando a David E. Williams (29%) y a Kim Farington (20%), con más del 95% del escrutinio completado, según AP. Mizusawa deberá enfrentar en noviembre al senador demócrata Mark Warner, quien parte como amplio favorito para retener su banca.

Con este resultado, Virginia también definió el resto de sus contiendas clave de la noche: el Distrito 1 quedó en manos de Taylor (D), el Distrito 2 en manos de Luria (D), el Distrito 7 fue para Ollivant (R), el Distrito 8 —ya reportado anteriormente— para Beyer (D), y el Distrito 10 para Beckwith (R).

Al cierre de esta nota, seguía pendiente de definición la primaria del Distrito 7 de Michigan, además de las contiendas correspondientes a Washington.