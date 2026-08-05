Alcaraz renuncia a Cincinnati: ¿peligra el US Open?

Publicado por Alejandro Baños 5 de agosto, 2026

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del ranking ATP, renunció a disputar el Masters 1000 de Cincinnati mientras continúa recuperándose de una lesión en la muñeca que le mantiene apartado de las pistas desde el 14 de abril.

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir lo antes posible", dijo el director del torneo, Bob Moran, en declaraciones recogidas por AFP. "Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro".

Desde que sufrió aquella lesión en el Barcelona Open, Alcaraz ha estado ausente en varias citas importantes del calendario. El joven tenista español, de 23 años, no pudo disputar los Masters 1000 de Madrid y de Roma, tampoco Roland Garros ni Wimbledon.

¿Peligra el US Open para Alcaraz?

La gran incógnita es si Alcaraz estará en el US Open, último Grand Slam de la temporada y en el que el tenista español es el vigente campeón tras derrotar a Jannik Sinner en la final del año pasado.

Por el momento no hay confirmación oficial. Sin embargo, su ausencia en el Masters 1000 de Cincinnati —antesala del US Open— no da la mejor de las señales.