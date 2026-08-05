Crimen en directo: asesinan en México a un influencer mientras transmitía en vivo

Publicado por Diane Hernández 5 de agosto, 2026

Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del convulso estado de Sinaloa, al noroeste del país, según reportó la AFP.

César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.

La transmisión fue retirada de la plataforma

Tras el incidente se interrumpió la transmisión, que minutos después fue retirada por la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte del video y han difundido el imágenes del ataque.

Los primeros reportes de la policía local dieron cuenta de la muerte de un repartidor, pero con la grabación y varios testimonios fue identificado posteriormente como Gastelum, que según la prensa tenía unos 25 años y difundía contenido sobre estilo vida.

El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial cercana a la sede de la fiscalía de Sinaloa en Culiacán, la capital estatal.

Fueron desplegados militares y policías mientras expertos forenses recabaron evidencia y retiraron el cuerpo, reportaron las televisoras locales.