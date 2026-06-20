El régimen iraní anuncia el cierre del Estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá

Publicado por Carlos Dominguez 20 de junio, 2026

El Mando Militar Central de Irán anunció este sábado el cierre del Estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques de Israel contra Hezbolá en el sur de Líbano, que considera una violación del acuerdo con Estados Unidos.

En un comunicado emitido por la televisión estatal, el régimen declaró que el estrecho "será cerrado al paso de navíos" y señaló que este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo".

La nota también advirtió que, "si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones".

Washington reafirma su presencia tras amenaza iraní

El Ejército de Estados Unidos aseguró este sábado que se mantiene "presente y vigilante" en el Estrecho de Ormuz, poco después de que el régimen iraní anunciara el cierre de esta importante ruta marítima.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se obedezcan y estén en plena vigencia y efecto", señaló el Comando Central de EEUU en un comunicado.

El régimen iraní afirma que el pacto de paz corre peligro

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irán advirtió que el acuerdo alcanzado con EEUU para poner fin a la guerra en Oriente Medio corre el riesgo de fracasar si no se aplican pronto sus términos.

"La otra parte debe tomar las medidas necesarias lo antes posible. De lo contrario, todo el entendimiento estará en problemas", declaró el portavoz del ministerio, Esmaeil Baqaei, según la agencia oficial de noticias IRNA.