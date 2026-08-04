Florida prohíbe el ingreso de estudiantes indocumentados a sus 28 colegios públicos

Publicado por Diane Hernández 4 de agosto, 2026

Florida endureció los requisitos de acceso a la educación pública postsecundaria al prohibir la admisión de estudiantes indocumentados en las 28 instituciones que integran el Florida College System.

La Junta Estatal de Educación aprobó el cambio el pasado 30 de junio mediante una modificación de las normas de admisión. A partir de su implementación, únicamente podrán inscribirse quienes acrediten que son ciudadanos de Estados Unidos o que se encuentran legalmente en el país.

La medida también restringe el acceso de inmigrantes indocumentados a los programas públicos de educación general para adultos, entre ellos los cursos de preparación para el examen GED, utilizado para obtener una certificación equivalente al diploma de secundaria.

Las modificaciones fueron aprobadas mediante las reglas administrativas 6A-10.0240 y 6A-6.014. La primera entrará formalmente en vigor el 5 de agosto de 2026, según el registro oficial de normas administrativas de Florida.

Los estudiantes deberán demostrar su estatus legal

Cada institución deberá establecer procedimientos para verificar la situación migratoria de sus solicitantes.

Antes de ser admitido, el estudiante deberá declarar que es ciudadano estadounidense o que se encuentra legalmente presente en el país. Posteriormente tendrá que presentar documentos que respalden esa declaración antes de completar su inscripción.

La norma exige que la documentación sea “clara y convincente” y permita comprobar de manera creíble el estatus migratorio del solicitante.

La Junta Estatal de Educación incluyó formalmente las dos modificaciones entre los asuntos sometidos a aprobación durante su reunión del 30 de junio.

Las autoridades educativas sostienen que el cambio busca fijar criterios mínimos uniformes para la admisión en el sistema estatal y garantizar que las plazas financiadas con recursos públicos sean utilizadas por ciudadanos o inmigrantes con presencia legal.

La restricción también alcanza los programas para adultos

La Junta aprobó por separado una modificación de la regla 6A-6.014, que regula los programas de educación general para adultos.

Según la documentación oficial, la finalidad de la norma es exigir que todos los participantes de esos programas sean ciudadanos estadounidenses o estén legalmente presentes en el país.

Los distritos escolares y las instituciones del Florida College System que ofrecen estos servicios deberán adoptar políticas específicas para verificar el estatus de los participantes.

Estos programas incluyen educación básica para adultos, clases de alfabetización, recuperación académica y preparación para el GED.

La restricción amplía así el alcance de la política migratoria del estado más allá de los programas universitarios tradicionales y afecta también a personas que buscan completar su educación secundaria o adquirir herramientas para continuar estudios superiores.

¿Afecta también a las universidades públicas? Por el momento, la medida aprobada por la Junta Estatal de Educación no afecta directamente a las 12 universidades que integran el Sistema Universitario Estatal de Florida.

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​Estas instituciones —entre ellas la Universidad de Florida, Florida State University, la Universidad Internacional de Florida y la Universidad de Florida Central— están bajo la autoridad de la Junta de Gobernadores, no de la Junta Estatal de Educación.

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​La Junta de Gobernadores ha iniciado su propio procedimiento para considerar una restricción similar, pero esa política todavía debe completar el proceso de aprobación correspondiente.

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​La próxima reunión del organismo está programada para los días 2 y 3 de septiembre de 2026 en Florida Gulf Coast University.

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​Por esta razón, existe un limbo legal para afirmar que Florida ya prohibió de manera definitiva el acceso de estudiantes indocumentados a todas sus universidades públicas. La prohibición confirmada hasta ahora se limita a los 28 centros del Florida College System y a determinados programas de educación para adultos.

Qué es el Florida College System

El Florida College System está integrado por 28 instituciones públicas distribuidas por todo el estado.

Estos centros ofrecen títulos asociados, licenciaturas seleccionadas, certificados profesionales y programas de capacitación técnica y laboral. También funcionan como una vía de acceso para estudiantes que posteriormente se trasladan a una universidad de cuatro años.

La normativa no se aplica automáticamente a universidades privadas ni a otras instituciones educativas que no formen parte del sistema público estatal.

Florida, el cuarto estado con restricciones de admisión

Con esta decisión, Florida se suma a Alabama, Georgia y Carolina del Sur entre los estados que mantienen algún tipo de prohibición o restricción de admisión para estudiantes indocumentados en instituciones públicas de educación superior.

La nueva política llega después de que Florida eliminara el beneficio que permitía a determinados alumnos indocumentados pagar matrícula estatal, considerablemente más barata que la tarifa correspondiente a estudiantes de fuera del estado.

Ese beneficio había estado vigente durante aproximadamente una década y permitía que algunos jóvenes que habían estudiado y terminado la secundaria en Florida pagaran las mismas tarifas que otros residentes.

La eliminación de la ayuda económica encareció los estudios para estos alumnos. La nueva regla va más lejos, al impedir directamente su admisión en las instituciones cubiertas.