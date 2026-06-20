Según oficiales de inteligencia, EEUU teme que Netanyahu complique el acuerdo de Trump con Irán

Publicado por Joaquín Núñez 19 de junio, 2026

Las agencias de inteligencia le advirtieron a la Administración de Donald Trump que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría tomar medidas que compliquen los esfuerzos de la Casa Blanca para alcanzar una paz duradera con Irán. Así lo informó The Washington Post, citando a funcionarios actuales y exfuncionarios estadounidenses familiarizados con los reportes de inteligencia.

De acuerdo con el citado medio, los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que el primer ministro de Israel enfrenta una fuerte presión política interna para mantener e incluso intensificar las operaciones militares contra el grupo terrorista Hezbolá en el Líbano.

Por lo tanto, esa posibilidad comprometería la entrada en vigor del memorando de entendimiento anunciado y firmado esta semana por la Administración Trump. En concreto, el primer punto del documento supone el fin de todas las operaciones militares vinculadas al conflicto, incluido un alto el fuego en el Líbano.

El reporte del Post llega en un momento de creciente tensión entre Washington DC y Jerusalén. En efecto, Israel lanzó este viernes ataques aéreos contra objetivos en el sur del Líbano en respuesta a un ataque con drones atribuido a Hezbolá que dejó cuatro soldados israelíes muertos. Como consecuencia de la escalada, conversaciones previstas entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Suiza fueron pospuestas.

"El informe de inteligencia de Estados Unidos también describe la frustración de Israel con los términos del memorándum de paz de Trump, que socavan su objetivo más amplio de mantener la máxima presión sobre Teherán, según un funcionario actual y uno anterior. El informe transmite la percepción de Israel de que el acuerdo podría limitar su capacidad para defenderse contra Hezbolá, dijo un funcionario anterior", señaló el Washington Post.

Esta semana, el vicepresidente JD Vance endureció el tono hacia algunos sectores del Gobierno israelí durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El republicano defendió el acuerdo con Irán, pidió respetar el proceso de paz y aseguró que Trump sigue siendo el aliado más importante de Israel en el escenario internacional.