Trump advierte a Tillis y Cornyn: revivirá el fondo contra la “instrumentalización política” si bloquean a su nominado para fiscal general

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump amenazó este sábado con impulsar una legislación para compensar a las personas que, según él, fueron “maltratadas” por las administraciones de Biden y Obama si los senadores republicanos Thom Tillis y John Cornyn no respaldan a su nominado para fiscal general, Todd Blanche. “Si no aprueban a Todd Blanche, entonces volverá inmediatamente a estar sobre la mesa y lo sacaré adelante”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, donde también aseguró que la oposición de ambos senadores se debe a que él se negó a respaldar sus campañas políticas. “Están molestos porque no quise respaldarlos”, afirmó Trump, añadiendo que, si Blanche no es confirmado, “mantendré a Todd como fiscal general interino y presionaré con fuerza para aprobar la Ley contra la Instrumentalización Política”.

Blanche, quien se ha desempeñado como fiscal general interino desde abril, necesita el respaldo de todos los republicanos del Comité Judicial del Senado para que su nominación avance. Sin embargo, Tillis y Cornyn se han negado a apoyarlo a menos que la administración abandone formalmente su fondo de 1.800 millones de dólares contra lo que la Administración Trump ha calificado como la “instrumentalización política” del Gobierno. Ambos senadores, cuyos mandatos expiran en enero, han insistido en que Blanche proporcione garantías por escrito de que el Departamento de Justicia no intentará restablecer el programa.

El fondo de compensación fue presentado originalmente como parte de un acuerdo para resolver la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la divulgación de sus declaraciones de impuestos. Según la propuesta, las personas que afirmaran haber sido objeto de procesos judiciales con motivaciones políticas por parte de administraciones anteriores podrían solicitar una compensación. El plan generó críticas tanto de demócratas como de varios republicanos.

Aunque tanto Tillis como Cornyn se encuentran en los últimos meses de sus mandatos, ambos han seguido representando importantes obstáculos para la agenda legislativa de Trump, hasta el punto de convertirse en dos de los mayores escollos para el presidente dentro del Partido Republicano.