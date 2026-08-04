“Las cosas no se ven bien”: Trump expresa dudas sobre la candidatura de Max Miller tras las denuncias de violencia familiar

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump llamó este lunes al representante Max Miller y expresó sus dudas sobre la candidatura del republicano por Ohio en medio de los informes que lo acusan de haber agredido a su exesposa y a la hija de ambos, según señalaron tres fuentes familiarizadas con la conversación. Durante la llamada, Trump le dijo a Miller que “las cosas no se ven bien” y le repitió en varias ocasiones que su reelección sería difícil, indicaron las tres fuentes.

La conversación privada del lunes por la noche tuvo un tono distinto al de los comentarios públicos que Trump ha hecho sobre Miller recientemente. El presidente se ha abstenido de criticar al congresista o de pedirle que abandone su campaña de reelección. “Conozco a Max, es una buena persona; siempre pensé que era una muy buena persona. Y voy a dejar que las familias resuelvan eso. Son acusaciones. Voy a dejar que ellos lo resuelvan”, dijo Trump este lunes en horas de la mañana.

Las palabras de Trump se produjeron luego de que el senador republicano Bernie Moreno pidiera que Miller, quien es su exyerno, renuncie al Congreso tras las acusaciones de que habría abusado de su hija, Emily Moreno, y puesto en peligro a la hija de ambos, asegurando a través de un tuit que el congresista debería buscar tratamiento profesional antes de poder relacionarse de forma segura con otras personas y que ya no cumple con los estándares de conducta que se esperan de un funcionario electo.

“Si existe algún estándar básico de carácter para ocupar un cargo público, Max Miller no lo cumple. No debería servir en la Cámara de Representantes. Creo que Max Miller necesita buscar ayuda profesional para poner fin al claro patrón de abuso que ha dejado a su paso. Creo que no debería seguir en libertad poniendo en peligro a otras personas hasta que lo haga. Por preocupación por la seguridad de mi familia, esperaba mantener este asunto en privado, pero el comportamiento cada vez más errático y peligroso de Max Miller ha hecho que eso sea imposible. Como él mismo ha admitido en privado, Max Miller necesita ayuda psicológica seria. Es un peligro para mi hija y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”, escribió Moreno.