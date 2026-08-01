"Solo queremos ganar": Trump advierte que la ofensiva contra Irán continuará hasta su neutralización total

El presidente Donald Trump antes de partir del Hagerstown Regional Airport en Washington County, Maryland, este 31 de julio.Aaron Schwartz / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 1 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump advirtió este viernes que el pueblo estadounidense debe estar preparado para la continuación de las operaciones militares contra Irán.

Durante una reunión de su Gabinete en Camp David, Maryland, el mandatario afirmó que la estrategia de Estados Unidos busca debilitar progresivamente al régimen hasta que pierda toda capacidad de contraatacar, vaticinando que la resistencia de Teherán terminará por desmoronarse.

Consultado sobre si los intercambios de ataques continuarán hasta dejar inhabilitado al régimen islámico, Trump fue categórico. "Sí, claro, creo que sí. Sería una estupidez decir que no. Ya sabes, siempre hay que mantener la guardia alta", sostuvo el mandatario, reconociendo que el conflicto, que ya cumple cinco meses, se mantendrá activo el tiempo que sea necesario para garantizar la victoria.

"No tienen marina ni fuerza aérea": el diagnóstico militar de Washington

A pesar de las constantes provocaciones del régimen y de la reanudación de los enfrentamientos en puntos estratégicos, el presidente remarcó que las fuerzas estadounidenses han causado daños irreparables en la infraestructura militar de Teherán.

"Creo que solo queremos ganar", declaró Trump. "Nos va muy bien. Estamos intentando ser amables —lo más amables que se puede ser en una situación como esta—, pero están siendo decimados". El mandatario añadió un balance sobre el estado actual de las fuerzas enemigas: "No tienen marina. No tienen fuerza aérea. No tienen defensa antiaérea. Eso no significa que no tengan ninguna capacidad. Tienen alguna, pero muy poca".

Las palabras del presidente se produjeron dos días después de que el Mando Central de EEUU (CENTCOM) lanzara una masiva oleada de bombardeos contra decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica, destruyendo centros de mando, instalaciones de misiles, drones y defensas costeras en respuesta a los ataques contra tropas norteamericanas.

Ruptura de negociaciones y manipulación del régimen teocrático

El endurecimiento del discurso de la Casa Blanca refleja la pérdida de confianza en los canales diplomáticos que países como Omán, Catar, Pakistán y Egipto intentaron reactivar. Trump acusó a los portavoces del régimen iraní de tergiversar las conversaciones y actuar sin buena fe.

"Ellos mienten y distorsionan", afirmó Trump de manera contundente al referirse a la cúpula de Teherán. "Lo único que hacen es hacerme enojar". El colapso del entendimiento preliminar alcanzado en junio se precipitó luego de que Irán reanudara sus agresiones contra embarcaciones comerciales en el estratégico Estrecho de Ormuz y lanzara proyectiles contra bases estadounidenses.

La posición de Washington sigue siendo inflexible en sus puntos centrales: la renuncia total del programa nuclear iraní, el cese de la amenaza a la navegación internacional y la desarticulación de su red de misiles balísticos.