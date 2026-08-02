Choque dentro de la Administración: Trump acusa a Jeanine Pirro de equivocarse al descartar el vandalismo en el Estanque Reflectante

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump criticó públicamente a la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, luego de que esta pidiera retirar los cargos penales contra un exatleta olímpico acusado de dañar el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, rechazando su conclusión de que el deterioro fue consecuencia de fallos en la construcción y no de actos de vandalismo. Otro miembro de la administración republicana que arremetió contra Pirro fue el secretario del Interior, Doug Burgum, quien cuestionó las conclusiones de la fiscal y afirmó que su departamento había proporcionado a los fiscales “testimonio de expertos y testigos presenciales sobre los daños causados por los vándalos”.

El viernes, la oficina de Pirro solicitó a un tribunal federal que desestimara el caso contra el excanoísta olímpico David Hearn, quien había sido acusado de dañar deliberadamente el Estanque Reflectante poco después de que fuera renovado con motivo de las celebraciones del 250.º aniversario de la nación. En una publicación en Truth Social el sábado, Trump reconoció que “puede haber habido algún problema con el contratista” durante la instalación del nuevo revestimiento del estanque, pero sostuvo que los daños principales fueron producto de actos criminales. “No estoy de acuerdo en absoluto con Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, sobre el Estanque Reflectante”, escribió Trump, insistiendo en que “¡los daños principales fueron causados por VÁNDALOS!”.

Por su parte, Pirro escribió que “A la luz de toda esta información recientemente descubierta, resulta difícil atribuir el daño generalizado del Estanque Reflectante al vandalismo, y mucho menos demostrar ese hecho más allá de toda duda razonable”, al solicitar que se retiraran los cargos. Pirro también responsabilizó al Departamento del Interior por haber proporcionado “información menos que completa al inicio del caso”. Según el escrito, si el Departamento del Interior hubiera revelado desde el principio toda la información que tenía en su poder, “el Gobierno no habría solicitado una acusación ante un gran jurado”.

Burgum respondió públicamente en X, rechazando las críticas de Pirro y asegurando que los investigadores habían entregado abundante evidencia. “También proporcionamos a la oficina de la fiscal federal el testimonio de expertos y testigos presenciales sobre los daños causados por los vándalos y entregamos todas las pruebas que nos solicitaron dentro del plazo requerido, detallando cada una de las áreas dañadas del estanque”, escribió Burgum.

La decisión representó un revés para el Departamento de Justicia, que anteriormente había respaldado las afirmaciones de Trump y había presentado el proceso judicial como un esfuerzo para proteger uno de los monumentos históricos de Washington.