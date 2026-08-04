JPMorgan anuncia una apuesta histórica por la vivienda: 750.000 millones de dólares para ampliar el acceso a la propiedad

Publicado por Joaquín Núñez 3 de agosto, 2026

JPMorgan Chase anunció un compromiso para movilizar más de 750.000 millones de dólares destinados al mercado de vivienda estadounidense durante los próximos años. Según un comunicado, la iniciativa forma parte de su 'American Dream Initiative' y busca “aumentar la oferta de viviendas y fomentar la adquisición de vivienda propia en Estados Unidos”.

De acuerdo con el banco, el plan permitirá crear y preservar más de un millón de unidades habitacionales y ayudar a aproximadamente 500.000 personas a convertirse en propietarias.

El compromiso también contempla ampliar la actividad hipotecaria de JPMorgan, con un incremento previsto de más del 40% en sus préstamos para vivienda, incluyendo apoyo a compradores primerizos y a desarrolladores inmobiliarios.

A su vez, JPMorgan Chase también asumirá la presidencia del nuevo Housing Advisory Council de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. El organismo funcionará como un espacio liderado por el sector privado para promover la colaboración entre empresas, gobiernos y otros actores con el objetivo de desarrollar recomendaciones sobre vivienda a nivel local, estatal y federal.

“Un mercado inmobiliario accesible y resiliente es esencial para impulsar el crecimiento económico y aumentar las oportunidades”, expresó al respecto Michelle Herrick, responsable global de Bienes Raíces Comerciales de JPMorgan.

“Nos enfocamos en ayudar a más personas a acceder a viviendas de calidad que puedan pagar, y estamos trabajando con la comunidad inmobiliaria, los gobiernos locales y las organizaciones sin fines de lucro para ampliar las soluciones de vivienda en todo Estados Unidos”, añadió.

La iniciativa forma parte del 'American Dream Initiative', un programa de la compañía con el objetivo de “ampliar las oportunidades a millones de estadounidenses y futuras generaciones mediante inversiones específicas en comunidades locales”.

Con el ojo puesto en San Francisco

En el plano local, JPMorgan Chase también anunció iniciativas específicas para aumentar la oferta de viviendas en el área de la Bahía de San Francisco, California. La entidad trabajará junto a desarrolladores inmobiliarios, líderes empresariales y organizaciones comunitarias para impulsar proyectos de viviendas asequibles y destinadas a hogares de ingresos medios, mediante nuevos esquemas de colaboración entre el sector público y privado.

Como parte de este esfuerzo, el banco destacó su financiamiento para el edificio Sophie Maxwell, ubicado en el desarrollo Power Station del barrio Dogpatch, que permitió la construcción de 105 departamentos de alquiler permanente a precios accesibles para residentes de ingresos medios.

“JPMorgan Chase cuenta con una trayectoria de décadas apoyando el ecosistema de vivienda de San Francisco, trabajando con desarrolladores, organizaciones comunitarias y el gobierno local para ayudar a llevar más viviendas al mercado”, destacó Noah Wintroub, presidente global de JP Morgan.