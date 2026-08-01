Trump apela el fallo que calificó su demanda contra el IRS como un intento de manipular la Justicia

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de julio, 2026

La administración del presidente Donald Trump presentó este viernes una apelación contra la decisión de la jueza federal del estado de Florida, Kathleen Williams, quien criticó duramente la demanda de 10.000 millones de dólares presentada por el mandatario contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), al considerar que el caso fue utilizado de manera indebida para impulsar un programa de compensación independiente. La presentación se produce mientras el fiscal general interino, Todd Blanche, nominado por Trump para dirigir de manera permanente el Departamento de Justicia, enfrenta resistencia en el Senado por parte de los republicanos Thom Tillis y John Cornyn.

La demanda dio lugar a que el Departamento de Justicia propusiera un fondo de 1.800 millones de dólares contra la supuesta “instrumentalización política” del Gobierno como parte de un acuerdo. Dicho acuerdo también incluía una disposición que impedía al Gobierno federal investigar o presentar reclamaciones económicas contra Trump, los miembros de su familia o sus empresas en relación con asuntos fiscales pendientes. Según detalló NBC News, un portavoz del equipo legal de Trump defendió la demanda al afirmar que el IRS “permitió erróneamente que un empleado deshonesto y con motivaciones políticas filtrara información privada y confidencial sobre el presidente Trump, su familia y la Organización Trump” a medios de comunicación, donde posteriormente fue “difundida ilegalmente a millones de personas”.

La apelación impugna una resolución emitida a principios de este mes por Williams, quien concluyó que la demanda de Trump fue coordinada de forma efectiva con su propia administración y aseguró en su resolución de 56 páginas que nunca existió un conflicto jurídico real entre Trump y el Gobierno federal, un requisito constitucional para que un tribunal federal pueda conocer un caso. “En resumen, los hechos que obran ante este tribunal demuestran que nunca existió una verdadera confrontación entre las partes; nunca hubo un caso o controversia; y nunca existió duda alguna sobre quién prevalecería”, escribió Williams.