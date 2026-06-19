Publicado por Alejandro Baños 19 de junio, 2026

En un momento en el que está comenzando la desescalada de la guerra en Oriente Medio hasta ponerle fin, el presidente Donald Trump afirmó que Irán "está acabado", refiriéndose a que no cuentan con ningún tipo de recurso que haga fortalecerse al régimen islamista en un hipotético cambio de escenario.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump apuntó contra el régimen islamista por no haber querido iniciar el diálogo.

"No nos reunimos por desesperación, sino por Irán. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo, ni siquiera diez centavos!", escribió el presidente en su plataforma.

Este viernes, las conversaciones entre Washington DC y Teherán tendrían que haber comenzado —tras la firma del memorando de entendimiento— en Suiza. Sin embargo, fueron aplazadas indefinidamente después de que ambas delegaciones suspendieran sus desplazamientos debido a la persistencia de los combates en el sur de Líbano.

El memorando —firmado por el presidente en el Palacio de Versalles (Francia) y compuesto por 14 puntos— establece un marco de negociación de 60 días destinado a poner fin al conflicto.