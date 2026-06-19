"¡Están acabados!": Trump lanza un ultimátum a Irán tras el freno de las negociaciones
El presidente apuntó contra el régimen islamista por el aplazamiento del inicio de las negociaciones de paz, que tendrían que haber comenzado este viernes.
En un momento en el que está comenzando la desescalada de la guerra en Oriente Medio hasta ponerle fin, el presidente Donald Trump afirmó que Irán "está acabado", refiriéndose a que no cuentan con ningún tipo de recurso que haga fortalecerse al régimen islamista en un hipotético cambio de escenario.
A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump apuntó contra el régimen islamista por no haber querido iniciar el diálogo.
"No nos reunimos por desesperación, sino por Irán. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo, ni siquiera diez centavos!", escribió el presidente en su plataforma.
Este viernes, las conversaciones entre Washington DC y Teherán tendrían que haber comenzado —tras la firma del memorando de entendimiento— en Suiza. Sin embargo, fueron aplazadas indefinidamente después de que ambas delegaciones suspendieran sus desplazamientos debido a la persistencia de los combates en el sur de Líbano.
El memorando —firmado por el presidente en el Palacio de Versalles (Francia) y compuesto por 14 puntos— establece un marco de negociación de 60 días destinado a poner fin al conflicto.
Los 14 puntos del memorando de entendimiento:
- Fin inmediato de las hostilidades.
- Compromiso de respetar la soberanía de ambos países
- Negociación de 60 días.
- Fin gradual del bloqueo naval estadounidense.
- Irán reabrirá el estrecho de Ormuz al comercio internacional.
- Un plan de 300.000 millones de dólares para reconstruir la economía iraní.
- Estados Unidos negociará el levantamiento de las sanciones contra Irán.
- Irán renuncia al desarrollo de armas nucleares.
- Ninguna de las partes podrá escalar el conflicto durante las negociaciones.
- Washington flexibilizará las restricciones sobre el petróleo iraní.
- Estados Unidos desbloqueará activos iraníes congelados en el exterior.
- Un organismo supervisará que ambas partes cumplan lo pactado.
- Las negociaciones avanzarán a medida que se cumplan los compromisos.
- El acuerdo definitivo será respaldado por las Naciones Unidas.