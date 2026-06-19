JD Vance responde a los críticos del ala conservadora y advierte al gabinete de Israel que no aísle a su mayor aliado mundial

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 18 de junio, 2026

Desde la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance enfrentó la creciente oleada de críticas surgidas tras la firma del memorando de entendimiento (MOU) entre el presidente Donald Trump y el mandatario iraní Masoud Pezeshkian.

Vance tachó los cuestionamientos de "fundamentalmente falsos" y defendió el enfoque de la administración, remarcando que el pacto está diseñado estrictamente para premiar las buenas conductas y castigar las malas acciones.

El segundo a bordo de la Casa Blanca salió al paso del descontento expresado por figuras clave del Partido Republicano. El senador Ted Cruz manifestó que el presidente está recibiendo asesoría deficiente, mientras que el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, advirtió que el acuerdo pone en riesgo las victorias militares previas.

Ante esto, Vance exhortó a los legisladores a tener fe en el liderazgo de Trump y calificó de absurda la idea de que el mandatario ratifique un convenio perjudicial para la nación.

Advertencia política a los aliados internacionales

El malestar por el pacto también provocó fricciones de alta intensidad con el gobierno de Israel.

Ante los reportes de que el primer ministro Benjamín Netanyahu se encuentra indignado y las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir —quien afirmó que el acuerdo no vincula a Israel—, Vance emitió un severo recordatorio diplomático.

"Si yo estuviera en el gabinete del gobierno israelí, tal vez no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo", aseveró el vicepresidente.

Además, precisó que durante el último trimestre, dos tercios de las armas defensivas utilizadas para proteger el territorio israelí fueron fabricadas por trabajadores estadounidenses y costeadas con los impuestos de los ciudadanos norteamericanos.

Realismo en las sanciones y propuestas bajo estricta reserva

Al ser cuestionado sobre las concesiones económicas a Teherán, Vance minimizó la suspensión de las sanciones petroleras.

Argumentó que dichas medidas restrictivas se habían vuelto ineficaces debido a que Irán continuaba vendiendo crudo sin descuentos en los mercados internacionales, asegurando que el verdadero elemento de presión radica en el bloqueo naval implementado por la Armada.

Según el vicepresidente, levantar el veto formal permitirá al Departamento del Tesoro rastrear con exactitud los flujos financieros del régimen de Teherán.

Medios en Estados Unidos han reportado que presuntamente existen propuestas de trabajo secretas, orientadas a trazar una ruta hacia un posible acuerdo nuclear definitivo.

Al respecto, Vance confirmó que algunos de los llamados "acuerdos de caballeros" se encuentran por escrito, pero aclaró que la Casa Blanca no se fía de las promesas de la República Islámica.

La administración Trump enfatizó que el proceso es de carácter técnico y se evaluará estrictamente bajo la premisa de la verificación empírica de las acciones de Irán durante el periodo de negociación de 60 días que comenzó este jueves.