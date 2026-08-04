Las exportaciones de crudo de Venezuela caen un 25 % en julio tras la reducción a la mitad de los envíos a India

El presidente de Chevron Venezuela, Mariano Vela, firma un documento junto a la presidenta del régimen interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 13 de abril de 2026.Juan Barreto-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de agosto, 2026

Las exportaciones de petróleo de Venezuela sufrieron una contracción del 25 % durante el mes de julio, alcanzando un promedio de 856.000 barriles diarios.

La cifra representa el nivel de despachos más bajo registrado por la industria energética nacional en los últimos cinco meses, según datos de la firma de inteligencia marítima Kpler Ltd y reportes de seguimiento de buques difundidos por Bloomberg.

El retroceso responde principalmente a que las compras procedentes de India se redujeron a la mitad en comparación con el mes anterior. Durante junio, las refinerías indias habían incrementado sustancialmente su demanda para abastecer sus complejos sistemas de refinación con crudo pesado de menor costo.

Sin embargo, la normalización progresiva de los suministros globales moderó el apetito por los cargamentos venezolanos.

Un factor determinante en esta reconfiguración comercial ha sido la evolución del conflicto armado en Oriente Medio. Al entrar la guerra en su sexto mes, la apertura de rutas marítimas alternativas y la implementación de soluciones logísticas permitieron liberar millones de barriles que permanecían retenidos en el Golfo Pérsico. Esta mayor disponibilidad de crudo en los mercados asiáticos restó empuje a las ventas suramericanas.

Las cifras de los meses previos también se encontraban infladas debido a la salida al mercado de inventarios acumulados durante el régimen de sanciones estadounidenses aplicado antes de la salida del poder de Nicolás Maduro.

Una vez colocado ese excedente de almacenamiento, el flujo de envíos tendió a estabilizarse en volúmenes acordes a la capacidad real de producción.

Reordenamiento de compradores y ausencia de China

En el mapa de destinos, Estados Unidos e India se consolidaron como los principales receptores del hidrocarburo venezolano.

El mercado estadounidense ha mantenido una recepción constante de cargamentos bajo licencias específicas administradas por el Departamento del Tesoro, las cuales han permitido flexibilizar operaciones clave en el sector energético sin eliminar por completo el marco regulatorio.

Por el contrario, Pekín ha cortado radicalmente sus transacciones energéticas directas con Caracas. China, que durante años figuró como el socio comercial número uno de la estatal PDVSA mediante esquemas de pago de deuda, no ha adquirido un solo barril de crudo venezolano desde la captura y extradición de Nicolás Maduro a principios de este año.

Impacto de la geopolítica en las cotizaciones internacionales

El comportamiento de las exportaciones venezolanas coincide con una jornada de caídas en los precios internacionales del petróleo. Las cotizaciones reaccionaron a la baja luego de que la administración de Donald Trump anunciara una pausa temporal en los ataques contra posiciones estratégicas en Irán para abrir espacio a negociaciones de paz, lo que redujo la prima de riesgo sobre la oferta global.

La capacidad de Venezuela para sostener sus ingresos petroleros dependerá de la estabilidad de la producción interna y de la competitividad de sus precios frente a los suministros tradicionales de Oriente Medio.

En un entorno de alta volatilidad geopolítica, el país enfrenta el reto de consolidar compradores de largo plazo que garanticen un flujo de caja constante para la reconstrucción económica.