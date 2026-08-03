Tras la negativa de Teherán, Trump exige "acuerdo o rendición total" para levantar el bloqueo naval
Trump acusó a Irán de ser "engañoso" por afirmar abiertamente que no está en conversaciones, pese a lo que, según él, son contactos reales. "Ya sea que Irán quiera admitirlo o no, de hecho estamos hablando de una solución a un problema que ellos han causado durante décadas", escribió.
El presidente Donald Trump reaccionó con dureza este lunes después de que el régimen iraní negara estar negociando con Estados Unidos. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que el bloqueo militar estadounidense continuará hasta que Teherán acepte un "acuerdo o una rendición total".
Trump acusó a Irán de ser "engañoso" por afirmar abiertamente que no está en conversaciones, pese a lo que, según él, son contactos reales. "Ya sea que Irán quiera admitirlo o no, de hecho estamos hablando de una solución a un problema que ellos han causado durante décadas", escribió.
La respuesta de Trump se produjo después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní asegurara que las únicas conversaciones que mantiene son con Omán, centradas en un posible esquema de control compartido del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.
Pulso retórico por el control de Ormuz
El presidente Trump había suspendido el fin de semana una nueva ronda de bombardeos, argumentando que había recibido peticiones de potencias regionales y del propio Teherán.
Trump insistió en que Irán había pedido las conversaciones —"algunos dirían que ‘suplicaron’"—, pero ahora se dedica a su "habitual palabrería" sobre el control de Ormuz.
Según el mandatario, ese estrecho "ya está completamente controlado por la Armada de Estados Unidos y nuestro ‘bloqueo’ o, como algunos lo llaman, ‘el Muro de Acero de Estados Unidos’. Nada llega a Irán a menos que nosotros queramos, y nada llegará a menos que se logre un acuerdo o una rendición total".