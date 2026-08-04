María Corina Machado califica de "impecable" la acción del 3 de enero y afirma que una Venezuela libre afianzará la seguridad del hemisferio

María Corina Machado pronunciando un discurso ante la Asamblea Nacional de Panamá, en mayo de 2026.MARTIN BERNETTI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de agosto, 2026

Durante una entrevista concedida al analista conservador Dinesh D’Souza, la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora venezolana, María Corina Machado, trazó las líneas de lo que considera la hoja de ruta para la reconstrucción de Venezuela.

Machado remarcó la afinidad cultural y política entre los pueblos de Estados Unidos y Venezuela, asegurando que una Venezuela libre restablecerá la alianza estratégica con Washington en materias clave como energía, comercio, cultura y seguridad regional.

El costo del modelo colectivista y la defensa del libre mercado

Machado fue enfática al evaluar el impacto del modelo socialista instaurado por el chavismo, señalando que la concentración del poder destruyó el aparato productivo e institucional de un país con las mayores reservas petroleras del planeta.

"El 86% de nuestro pueblo vive en pobreza. Ese es el resultado del comunismo y del socialismo. Punto. Necesitamos desmantelar completamente el sistema socialista", aseveró la dirigente durante el diálogo.

Para revertir la catástrofe social, planteó una reestructuración económica basada en principios liberales.

"Debemos restablecer el respeto por la propiedad privada y abrir los mercados", puntualizó Machado, al tiempo que contrapuso la alianza del régimen con actores adversos a Washington frente al orden institucional que requiere el país.

"Sus principales aliados son los enemigos de Estados Unidos: Irán, Rusia, China y Cuba. Delcy Rodríguez es el caos. Nosotros necesitamos poner orden", afirmó.

Ineficiencia estatal tras el terremoto y el respaldo a la estrategia de Trump

En el ámbito social, la dirigente abordó la crisis humanitaria agravada por el reciente doble terremoto que afectó a la nación. Si bien reconoció la naturaleza imprevisible del evento, responsabilizó a la parálisis burocrática del régimen por la falta de respuesta inmediata.

"Un terremoto es un fenómeno natural, pero la magnitud de esta tragedia tiene causas políticas. Durante los tres primeros días nadie del Estado apareció en la zona cero. Solo estaban los ciudadanos ayudándose entre sí", denunció.

Al analizar la política internacional, Machado respaldó la visión del presidente Donald Trump respecto a la estabilidad en el hemisferio, enfatizando que cualquier proceso de cambio debe tomar en cuenta las lecciones operativas de conflictos pasados como Irak o Afganistán.

"Estoy totalmente de acuerdo con el enfoque del presidente Trump de priorizar la estabilidad y aprender de los errores cometidos en Irak y Afganistán", sostuvo.

Asimismo, valoró con contundencia las acciones adoptadas por la Casa Blanca a principios de año. "Lo que hizo el 3 de enero desde el punto de vista militar fue impecable. Ahora podemos convertir eso en un hecho histórico, transformando un centro criminal en un faro de esperanza y seguridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y de todo el hemisferio", concluyó.

Legitimidad popular como garantía de estabilidad

Para la líder venezolana, la cohesión social alcanzada por la ciudadanía es la base que permitirá sostener una transición ordenada hacia la democracia. Machado recalcó que los venezolanos ya lograron reconstruir la confianza interna y que la prioridad ahora consiste en edificar instituciones sólidas y legítimas que cuenten con el respaldo directo de la población para garantizar una estabilidad duradera.