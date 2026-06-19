La paz espera: EEUU e Irán aplazan sus primeras negociaciones en medio de la escalada en Líbano

Publicado por Diane Hernández 19 de junio, 2026

Las negociaciones previstas para este viernes entre Estados Unidos e Irán en Suiza fueron aplazadas indefinidamente después de que ambas delegaciones suspendieran sus desplazamientos, en un contexto marcado por la persistencia de los combates en el sur de Líbano y las dificultades para consolidar el reciente acuerdo marco firmado entre Washington y Teherán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó que las conversaciones previstas en el complejo turístico de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, no se celebrarían según lo programado. En un breve comunicado, la diplomacia suiza indicó que las reuniones entre los países en conflicto y los mediadores habían sido pospuestas, sin anunciar una nueva fecha.

La decisión se produjo después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, cancelara su viaje a Suiza. La Casa Blanca atribuyó el aplazamiento a cuestiones logísticas y aseguró que la delegación estadounidense permanece preparada para iniciar las conversaciones tan pronto como sea posible.

"Los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han concretado y la delegación estadounidense está preparada para partir en cuanto tenga oportunidad", señaló la Casa Blanca según la AFP. "La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible".

Por su parte, fuentes iraníes indicaron que Teherán suspendió la participación de su delegación debido a la continuidad de las operaciones militares israelíes contra Hezbolá en el sur del Líbano, un factor que amenaza con complicar la implementación del acuerdo alcanzado esta semana.

Un acuerdo aún por desarrollar

Las negociaciones debían constituir el primer paso para desarrollar los detalles del memorando de entendimiento firmado el miércoles en el Palacio de Versalles, en Francia, por el presidente Donald Trump y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.

El documento establece un marco de negociación de 60 días destinado a poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entre los asuntos centrales figura el futuro del programa nuclear iraní, así como mecanismos de seguridad regional y el levantamiento gradual de medidas de presión económica.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, respaldó el acuerdo, aunque advirtió que futuras conversaciones directas con Washington no significan aceptar las posiciones estadounidenses.

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que Irán responderá con firmeza ante cualquier incumplimiento del acuerdo o exigencias que considere excesivas.

Última hora del conflicto en Líbano organización terrorista Hezbolá en el valle de Bekaa, en respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá, que continúa avanzando y ejecutando complots terroristas contra las fuerzas de las FDI, señalaron los Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron la infraestructura de laen el valle de Bekaa, en respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá, que continúa avanzando y ejecutando complots terroristas contra las fuerzas de las FDI, señalaron los medios de la región en las últimas horas.

Continúan los enfrentamientos en Líbano

Mientras los esfuerzos diplomáticos atraviesan dificultades, el conflicto sigue activo en Líbano, según informó la agencia oficial libanesa NNA.

Por su parte, Israel confirmó la muerte de cuatro soldados en enfrentamientos recientes provocados por las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá. Tras conocerse estos hechos, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, realizó nuevas declaraciones en tono beligerante al afirmar que "todo Líbano debe arder".

Las duras críticas de Vance contra los cuestionadores del acuerdo JD Vance lanzó duras críticas contra varios ministros del Gobierno israelí que han cuestionado públicamente el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.



Durante Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Israel, al tiempo que reprochó a algunos miembros del gabinete israelí atacar a quien calificó como el único líder mundial plenamente comprometido con la seguridad del Estado hebreo.



Vance respondió especialmente a las críticas de los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, quienes consideran insuficiente el acuerdo por no abordar de forma explícita el programa de misiles balísticos iraní ni despejar todas las dudas sobre las capacidades nucleares de Teherán.



El vicepresidente cuestionó la estrategia de quienes apuestan exclusivamente por la vía militar y subrayó la magnitud del apoyo estadounidense a Israel, señalando que gran parte de sus sistemas defensivos han sido suministrados y financiados por Washington.

El vicepresidentecontra varios ministros del Gobierno israelí que han cuestionado públicamente el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca , Vance defendió el pacto impulsado por el presidente Donald Trump y recordó que, al tiempo que reprochó a algunos miembros del gabinete israelí atacar a quien calificó como el único líder mundial plenamente comprometido con la seguridad del Estado hebreo.Vance respondió especialmente a las críticas de los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, quienes consideran insuficiente el acuerdo por no abordar de forma explícita el programa de misiles balísticos iraní ni despejar todas las dudas sobre lasEl vicepresidente cuestionó la estrategia de quienes apuestan exclusivamente por la vía militar y subrayó la magnitud del apoyo estadounidense a Israel, señalando que gran parte de sus sistemas defensivos han sido suministrados y financiados por Washington.

Mejora parcial en los mercados energéticos

En paralelo, se han registrado señales de alivio en los mercados internacionales de energía. El tráfico marítimo comenzó a normalizarse en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos que había sufrido importantes restricciones durante el conflicto.

Según JD Vance, las fuerzas estadounidenses han facilitado el tránsito de más de una docena de embarcaciones por la zona. Como consecuencia, los precios internacionales del petróleo han continuado descendiendo y este viernes se situaban por debajo de los 80 dólares por barril, acercándose a los niveles previos al estallido de la guerra.

El presidente Donald Trump celebró la evolución de los mercados energéticos y calificó la caída de los precios del crudo como "un éxito", aunque la incertidumbre geopolítica continúa condicionando las perspectivas para la región.

Por el momento, tanto Washington como Teherán mantienen su intención de reanudar las conversaciones, aunque la escalada en Líbano y las diferencias sobre las condiciones del acuerdo siguen representando importantes obstáculos para alcanzar una paz duradera.