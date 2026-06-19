Al menos 25 buques cruzan el Estrecho de Ormuz en un día, alcanzando su nivel más alto en dos meses tras el acuerdo entre EEUU y el régimen iraní

Publicado por Carlos Dominguez 19 de junio, 2026

El tráfico comercial por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, registró este jueves su mayor actividad en dos meses, según datos de la empresa de seguimiento marítimo AXSMarine.

De acuerdo con la firma, un total de 25 buques comerciales cruzaron el estrecho el jueves, la cifra más alta desde mediados de abril y más del triple del promedio diario registrado desde principios de marzo (aproximadamente siete buques por día).

Repunte de la actividad en Ormuz pese a riesgos de seguridad

Testigos presenciales citados por AFP reportaron un aumento notable de la actividad en los puertos cercanos. En el puerto emiratí de Korfakkan, al sur del estrecho, se formaron filas de camiones vacíos de hasta tres kilómetros esperando para cargar mercancías, mientras al menos cuatro buques portacontenedores descargaban. Otros barcos permanecían a la espera en el horizonte.

Este repunte se produce después del acuerdo alcanzado esta semana entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, una vía por la que transita alrededor del 20% del crudo mundial.

Aunque el acuerdo contempla un periodo de 60 días, las conversaciones previstas para este viernes en Suiza fueron pospuestas. Además, persisten riesgos de seguridad: la Armada de Pakistán emitió una alerta por la presencia de una mina cerca de la costa de Omán, y recomendó navegar con "extrema precaución".

Las reglas del régimen iraní

La Autoridad del Estrecho de Ormuz de Irán dio a conocer este viernes nuevas normas para el tránsito marítimo durante los 60 días que dura el acuerdo de cese de la guerra.

A través de una publicación en X, informó que todos los barcos que quieran atravesar el estrecho deberán solicitar autorización con al menos 48 horas de anticipación.

Además, anunció que durante este periodo de 60 días se suspenderá el cobro de "aranceles" y "seguros iraníes" a las embarcaciones que crucen la zona.