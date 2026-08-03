El Comité de Ética recomienda censurar al congresista Chuck Edwards por "conducta inapropiada" con dos empleadas

Publicado por Joaquín Núñez 3 de agosto, 2026

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes recomendó censurar al congresista Chuck Edwards, tras concluir que incurrió en un patrón de conducta inapropiada hacia dos integrantes de su personal. De acuerdo con el Comité, el republicano de Carolina del Norte violó las normas de la Cámara sobre acoso sexual y comportamiento profesional.

La recomendación se produjo después de una investigación que examinó denuncias sobre la relación del legislador con dos exempleadas de su oficina, citando “una conducta persistentemente poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes colaboradoras”.

El informe del Comité detalla que Edwards, de 65 años y casado, realizó comentarios frecuentes sobre la apariencia física de dos jóvenes integrantes de su equipo, diciéndoles en distintas ocasiones que se veían "bonitas" o "deslumbrantes", además de hacer observaciones sobre el peso de una de ellas. La investigación concluyó que este comportamiento formó parte de un patrón de avances personales no deseados.

El Comité también documentó que el congresista entregó numerosos regalos a ambas empleadas, entre ellos bolsos valorados en más de 1.000 dólares, zapatos, flores, cenas privadas y otros comportamientos que excedían una relación profesional.

“Al Comité le preocupa que, lamentablemente, la Cámara haya perdido a dos miembros de su personal debido a la conducta del diputado Edwards. En este entorno, en el que los miembros del Congreso ejercen una influencia considerable, muchas personas se muestran reacias a denunciar conductas indebidas al sopesar el temor a represalias frente a la posibilidad de que se exijan represalias”, señaló el Comité de Ética en el citado informe.

“Por la presente, el Comité aprueba este informe sobre el asunto y recomienda que se censure al congresista Edwards por su conducta”, sentenció. No obstante, el Comité no concluyó que hubiera existido una agresión sexual o una relación sexual entre Edwards y las empleadas.

En cuanto a la trayectoria de Edwards, llegó al Congreso en 2023 tras derrotar al titular republicano Madison Cawthorn en las primarias y a la demócrata Jasmine Beach-Ferrara. Fue reelecto en 2024 con el 56% de los votos y buscará un tercer mandato en noviembre, Previamente, se desempeñó como representante estatal de Carolina del Norte durante siete años.

¿Qué dijo Edwards?

Si bien el congresista no respondió directamente sobre el informe, su equipo legal publicó un escrito en el que se afirma que el Comité "no logró demostrar que ninguno de las dos empleadas expresara incomodidad al Representante Edwards con respecto a su conducta con ellas".